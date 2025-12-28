Πλεύρης εναντίον Ράμμου για την Banda Entopica: Χύθηκε αίμα για να απελευθερωθούμε από Τούρκους, Βούλγαρους και Σλάβους

Ο Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία σχολιάζει εμμέσως πλην σαφώς το περιστατικό της διακοπής της συναυλίας της Banda Entopica στη Φλώρινα, στηλιτεύοντας παράλληλα τη στάση του Χρήστου Ράμμου.

Συγκεκριμένα, ανάφερε:

«Διαβάζω ότι ο κ. Ράμμος πρώην διορισμένος πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής αναφέρεται ότι έχουν χυθεί τόνοι μελάνι στο Σύνταγμα, στις διεθνείς συνθήκες και στην νομολογία του ΕΔΔΑ. Πράγματι ισχύει. Ομως έχουν χυθεί και τόνοι αίματος για να απελευθερωθούμε από Τούρκους, Βούλγαρους και Σλάβους για να είμαστε ελεύθεροι στη Μακεδονία μας. Και αυτό το αίμα ζυγίζει περισσότερο από το μελάνι. Τόσο απλά».

Υπενθυμίζεται πως ο επίτιμος πρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Ράμμος είχε γράψει στα social media ένα μικρό κείμενο στο οποίο υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι, σε μία σύγχρονη δημοκρατία και σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως είμαστε στα χαρτιά και διεκδικούμε πάντα να είμαστε και στην καθημερινή πράξη (που είναι και το πιο δύσκολο), θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό,τι πιστεύουμε, ό,τι μας εκφράζει και ό,τι λαχταράει η καρδιά μας».

 

