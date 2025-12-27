Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, Χρήστος Ράμμος, σχολιάζει με ανάρτησή του τη στάση του δημάρχου Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη, κατά τη διάρκεια συναυλίας.
  • Ο κ. Ράμμος τονίζει πως «θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό,τι πιστεύουμε, ό,τι μας εκφράζει και ό,τι λαχταράει η καρδιά μας».
  • Προσθέτει επίσης ότι «ουδείς αυτόκλητος και αμαθής λογοκριτής, ειδικά όταν ασκεί δημόσια εξουσία, έχει το παραμικρό δικαίωμα ή αρμοδιότητα να μας βάζει εμπόδια στο να το κάνουμε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος

Με ανάρτησή του στα social media ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και επίτιμος πρόεδρος του ΣτΕ, Χρήστος Ράμμος, σχολιάζει τη στάση του δημάρχου Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη, κατά τη διάρκεια συναυλίας με την Banda Entopica.

«Σε μια σύγχρονη δημοκρατία και σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως είμαστε στα χαρτιά και διεκδικούμε πάντα να είμαστε και στην καθημερινή πράξη (που είναι και το πιο δύσκολο), θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό,τι πιστεύουμε, ό,τι μας εκφράζει και ό,τι λαχταράει η καρδιά μας».

Παράλληλα, δηλώνει πως «ουδείς αυτόκλητος και αμαθής λογοκριτής, ειδικά όταν ασκεί δημόσια εξουσία, έχει το παραμικρό δικαίωμα ή αρμοδιότητα να μας βάζει εμπόδια στο να το κάνουμε, όπως και εμείς δεν τον εμποδίζουμε να τραγουδάει και να λέει ό,τι εκείνου του αρέσει».

Η ανάρτηση του Χρήστου Ράμμου

