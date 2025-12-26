Φλώρινα: Μπάντα κατήγγειλε πως ο δήμαρχος διέκοψε τη συναυλία τους και τους προσέβαλε, επειδή τραγουδούσαν στα σλάβικα

Σύνοψη από το

  • Ένταση προκλήθηκε σε live του μουσικού συγκροτήματος «Banda Entopica» στη Φλώρινα, καθώς η μπάντα κατήγγειλε πως ο δήμαρχος επενέβη, προσβάλλοντας και φωνάζοντας, επειδή τραγουδούσαν στα σλάβικα.
  • Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δήμαρχος είπε φράσεις όπως “στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια” και “ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε Σλάβικα;”, ενώ άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα.
  • Η μπάντα τόνισε στην ανάρτησή της πως η μουσική της είναι για να ενώνει και ότι «τα εντόπικα, θα τα τραγουδάμε».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Banda Entopica
Φωτογραφία: Facebook/Banda Entopica

Ένταση φαίνεται πως προκλήθηκε σε live του μουσικού συγκροτήματος «Banda Entopica», στη Φλώρινα την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, λόγω των τραγουδιών που έχουν στο ρεπερτόριό τους.

Η μπάντα κατήγγειλε σε post της στο Facebook, πως την ώρα που έπαιζαν μουσική ο δήμαρχος της περιοχής επενέβη, προσβάλλοντας και φωνάζοντας. Επιπλέον, στην ανακοίνωσή της κάνει γνωστό πως ακόμα ένα άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα και απειλώντας ότι θα καλέσει το 100.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή που πραγματοποίησαν τα μέλη του συγκροτήματος «Banta Entopica», αναφέρεται ότι: «Χρόνια πολλά σε όλους! Υγεία, αγάπη, ενότητα και μουσική ελεύθερη για όλους!

Επειδή βλέπουμε ότι το θέμα έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλη έκταση, θα θέλαμε να σας πούμε τα πράγματα ως έχουν.

Όσοι έχουν βρεθεί σε συναυλίες μας θα έχουν παρατηρήσει ότι τραγουδάμε σε διάφορες γλώσσες: Ελληνικά, Σλάβικα, Βουλγάρικα, Τούρκικα, Σέρβικα και Τσιγγάνικα. Παίζουμε τραγούδια από διάφορες παραδόσεις της Βαλκανικής χερσονήσου. Αυτό που σίγουρα δεν παίζουμε είναι τραγούδια μίσους, διχασμού ή “εθνικιστικά” οποιουδήποτε λαού.

Όπως είπαμε και στη συναυλία μας στη Φλώρινα μετά το συμβάν, θα επαναλάβουμε ακριβώς τα ίδια λόγια: “Η μουσική μας είναι για να ενώνει όλον τον κόσμο. Είμαστε εδώ άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, πόλεις και χωριά για να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να ενώσουμε και να γεμίσουμε αυτή την πλατεία με τα πιο όμορφα χαμόγελα, τα δικά σας”. Και αυτό έγινε!

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την παρέα Φωτιά Χαμάμ για την πρόσκληση και τη διοργάνωση της συναυλίας μας και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήμασταν προσκεκλημένοι του δημάρχου.

Δυστυχώς, δεχτήκαμε επιθέσεις και απειλές. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος επενέβη την ώρα της εργασίας μας, προσβάλλοντας και φωνάζοντας στα μέλη της μπάντας. Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα μας, ενώ απειλούσε ότι θα καλέσει το 100. Φράσεις όπως “εγώ σας πληρώνω”, “στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια”, “ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε Σλάβικα;”, που ειπώθηκαν από τον δήμαρχο, είναι απαράδεκτες και κατακριτέες.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι από τα περίπου 2.000 άτομα, μόνο μια δεκαριά αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο. Οι υπόλοιποι ήταν εκεί για αυτό που κάνουμε όλοι μαζί: μουσική, γλέντι, ενότητα.

Και κάτι ακόμη, που θεωρούμε θεμελιώδες: Όλα αυτά συνέβησαν την ώρα της εργασίας μας και το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτα σεβασμός στην αξιοπρέπεια , στην τέχνη και στον κόπο του!

Και για να είμαστε ξεκάθαροι: “Εμείς, τα εντόπικα, θα τα τραγουδάμε. Άλλωστε, το λέει και το όνομά μας”.  Με αγάπη και σεβασμό, Banda Entopica».

16:35 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

