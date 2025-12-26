Τραγωδία στη Ροδόπη: «Το ένα το παιδί το βγάλαμε, το άλλο δεν το προλάβαμε» λέει ο παππούς του 7χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από φωτιά στο σπίτι του 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ροδόπη, φωτιά, 7χρονος

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 7χρονου αγοριού, σήμερα τα ξημερώματα, στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονοκατοικία όπου διέμενε η οικογένειά του. Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα όσα λέει ο παππούς του άτυχου παιδιού.

Από τη φωτιά, όπως έγινε γνωστό, τραυματίστηκαν ο πατέρας και ο 5χρονος αδελφός του παιδιού, ενώ η μητέρα είναι καλά στην υγεία της, βρίσκεται, ωστόσο, σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού και εξαπλώθηκε γρήγορα, καθώς το εσωτερικό της κατοικίας ήταν κατασκευασμένο από ξύλο και πλαστικά υλικά. Ο πατέρας και ο παππούς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 5χρονο, ωστόσο δεν πρόλαβαν να σώσουν το 7χρονο παιδί.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί σε άλλα δωμάτια ή σε γειτονικές κατοικίες.

Η κατάσταση της υγείας του 5χρονου και του πατέρα του

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού σε άκρα και πρόσωπο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Ο πατέρας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, επίσης με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, με την κατάστασή του να είναι ελαφρώς καλύτερη. Η μητέρα βρίσκεται δίπλα στο τραυματισμένο παιδί της στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο δωμάτιο λειτουργούσε ξυλόσομπα, η οποία εξετάζεται ως πιθανή αιτία της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα ακριβή αίτια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα.

Πηγή: Εφημερίδα Χρόνος

Τι δήλωσε ο παππούς του παιδιού

Ο παππούς του παιδιού, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε ότι η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες γύρω στις 05:30, ενώ όλοι κοιμούνταν, προσθέτοντας ότι ο καπνός και οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα.

Αναλυτικά, ο παππούς του παιδιού ανέφερε πως: «Στις 5 με 5:30 το πρωί, άρχισε να φωνάζει η νύφη, ο γιός μου ” φωτιά φωτιά”. Το ένα το παιδί, το μικρό το βγάλαμε, το άλλο δεν το προλάβαμε. Το παιδί εγκλωβίστηκε μέσα, εκεί που κοιμόταν. Όλοι κοιμόντουσαν. Από το ένα δωμάτιο, μετά πήρε και το άλλο φωτιά. Πήρε φωτιά από τη ξυλόσομπα».

Η τοπική κοινωνία του Ριζώματος παραμένει σε κατάσταση πένθους, μετά την απώλεια του μικρού παιδιού.

 

15:04 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

