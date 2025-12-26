Ρία Ελληνίδου: Το δώρο που της έκαναν για το «κακό μάτι» – Βίντεο

Η Ρία Ελληνίδου τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια της, με μερίδα του κόσμου να παρακολουθεί φανατικά τα επαγγελματικά της βήματα. Παράλληλα, εδώ και κάποιους μήνες τα φώτα της δημοσιότητας απασχολεί και η προσωπική της ζωή, με την ίδια να προσπαθεί να την προστατέψει. Την Πέμπτη (25/12), η αγαπημένη καλλιτέχνις πήρε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δώρο της, το οποίο έδειξε και στους ακολούθους της στο προφίλ της στο Instagram.

Όπως μπορεί να δει κανείς, πρόκειται για ένα μικρό βάζο, το οποίο εκτός από κόκκινα τριαντάφυλλα, έχει και τσούσκες, κόκκινες καυτερές πιπεριές δηλαδή, οι οποίες προστατεύουν αυτόν που τις έχει από το «κακό μάτι».

«Χρόνια πολλά σε όλους. Έχω πάρει το πρώτο μου χριστουγεννιάτικο δωράκι. Όπως βλέπετε έχει πάνω και “τσούσκες” πιπεριές για το “κακό το μάτι”. Α, ναι, έχω πάρει και τα πρώτα μου χριστουγεννιάτικα λουλούδια», ανέφερε στην αρχή του βίντεο, που δημοσίευσε με την μορφή του story, η Ρία Ελληνίδου.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια είπε ότι: «Για το “κακό το μάτι”, θα το βάλω στο καμαρίνι, οπότε να ξέρετε άμα έρθετε να με ματιάσετε… Σήμερα έχουμε Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα!».