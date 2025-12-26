Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η ρομαντική φωτογραφία με τον Χρήστο Μάστορα και οι ευχές για την γιορτή του

Σύνοψη από το

  • Την ονομαστική του εορτή είχε ο Χρήστος Μάστορας, με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη να του εύχεται μέσω Instagram δημοσιεύοντας μια ρομαντική φωτογραφία τους μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
  • Σε παλαιότερη συνέντευξη, η influencer είχε δηλώσει ότι «δεν σκέφτομαι τον γάμο», αλλά αν ο Χρήστος της έκανε πρόταση, «θα έλεγα ναι».
  • Επίσης, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε αναφέρει πως «ήξερα πως είναι ο άνθρωπός μου, από όταν τον κοίταξα», χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «καρμική».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η ρομαντική φωτογραφία με τον Χρήστο Μάστορα και οι ευχές για την γιορτή του
Φωτογραφία: Instagram/garifalia.kalifoni

Την ονομαστική του εορτή είχε την Πέμπτη (25/12) ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη θέλησε να του ευχηθεί και μέσα από μία ανάρτηση που έκανε, με την μορφή του story, στον λογαριασμό της στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε η γνωστή infuencer και επιχειρηματίας, βλέπουμε το ζευγάρι να είναι χαμογελαστό και αγκαλιασμένο, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχουν στολίσει στο σπίτι τους.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει συνοδεύσει τη ρομαντική φωτογραφία με το μήνυμα: «Χαρούμενη ονομαστική γιορτή μωρό μου».

Γαρυφαλλιά Καληφώνη Χρήστος Μάστορας
Φωτογραφία: Instagram/garifalia.kalifoni

Καλεσμένη τον Οκτώβριο στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, η influencer είχε αναφέρει πως: «Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός, πολλά μπορώ να σου πω.

Δεν σκέφτομαι τον γάμο, η αλήθεια είναι πως δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Όπως σου είπα και πριν είμαι πολύ ανεξάρτητη και η ιδέα του γάμου και αυτά, νιώθω ότι δεν μου ταιριάζουν κιόλας. Σίγουρα δεν είναι κάτι που τώρα που μιλάμε θα το ήθελα.

Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε πολύ καλά, θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».

«Νομίζω ότι ήξερα πως είναι ο άνθρωπός μου, από όταν τον κοίταξα. Δηλαδή με το που τον κοίταξα ήξερα ότι υπάρχει μέλλον με τον Χρήστο. Ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια και ότι έχω να μάθω πολλά, που ισχύει. Ήταν καρμικό πολύ!», είχε συνεχίσει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

