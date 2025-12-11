Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Με στεναχωρεί η κριτική

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Κύπρο για την προώθηση της εταιρείας καλλυντικών της, η οποία συνεργάζεται πλέον με γνωστά καταστήματα της χώρας.

«Με στεναχωρεί η κριτική. Τις περισσότερες φορές δηλαδή θα στεναχωρηθώ, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να μην το παίρνω τόσο προσωπικά. Νιώθω ότι ειδικά η κακή κριτική, αυτή που έχει από πίσω πονηριά και ότι δεν έχει να κάνει τόσο με μένα αλλά με αυτόν που το γράφει. Με στεναχωρεί και στο επαγγελματικό επίπεδο και στο προσωπικό. Και στα δύο είναι σημαντικό για μένα» τόνισε.

«Τηλεοπτικά δεν ετοιμάζω κάτι, αλλά της ομορφιάς πάρα πολλά. Δηλαδή είναι να βγουν ακόμα 20 προϊόντα μέχρι τον Ιούνιο, νέα προϊόντα της εταιρείας μου, οπότε ανυπομονώ» ανέφερε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.