Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα μηνύματα της ομιλίας του στην Πολιτική Επιτροπή – Οι σκληρές απαντήσεις σε Καραμανλή και Σαμαρά

Ως αφετηρία μίας μάχης συσπείρωσης της «όλης» ΝΔ και ως βήμα για πρώτη διατύπωση των σκληρών διλημμάτων, με τα οποία προτίθεται να φτάσει μέχρι τις εκλογές του 2027, στοχεύοντας στις δεξαμενές του 2023, αντιμετώπισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία κατά τα άλλα κομματική διαδικασία- αυτή της εκλογής του νέου γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Τα χθεσινοβραδινά ανοίγματα του Κυριάκου Μητσοτάκη- απόψε στις 20:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενώπιω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 – σε αναποφάσιστους και δυσαρεστημένους ψηφοφόρους συνοδεύτηκαν από έμμεση αλλά σκληρή απάντηση προς την πλευρά των δύο γαλάζιων πρώην πρωθυπουργών.

Στα πρώτα λεπτά που στάθηκε στο μικρόφωνο σχολίασε αιχμηρά τα περί «ψυχής» της ΝΔ και αργότερα επανήλθε στις αιχμές για όσους «με άνεση από την ασφάλεια του καναπέ» ασκούν κριτική για την εξωτερική πολιτική, ιδίως για τα ελληνοτουρκικά. Η πρώτη περίπτωση λογίζεται ως έμμεση απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά, δεδομένου ότι πρώτος εκείνος είχε πει ότι «πέθανε η λαϊκή ψυχή» της ΝΔ, περιγράφοντας μια ψυχική ρήξη ανάμεσα στους παραδοσιακούς Νεοδημακράτες και στο σημερινό κόμμα: «Η ΝΔ δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ακολουθεί την αποστολή της αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα της» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η δεύτερη περίπτωση λογίζεται, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ως απάντηση τόσο στον Μεσσήνιο όσο και στον άλλον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, δεδομένου ότι και ο Μακεδόνας στην τελευταία παρέμβασή του αμφισβήτησε κι εκείνος την αποτελεσματικότητα της πολιτικής των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά: «Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις, όχι με συνθήματα» είπε ο Πρωθυπουργός.

Μπορεί να απέφυγε την παλιότερη αποστροφή για «επαγγελματίες ανησυχούντες» ωστόσο «κάρφωσε» συνολικά «όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης».

Γιατί «σήκωσε το γάντι»

Η συγκυρία δεν είναι ουδέτερη: πρώτον υπάρχει πια το σαμαρικό «έχω πάρει τις αποφάσεις μου» ως προς την προοπτική δημιουργίας κόμματος από το φθινόπωρο με στόχο τη γκρίζα ζώνη.

Δεύτερον υπάρχει η παραδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να επαναπροσεγγιστούν οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι, ενώ τις γαλάζιες ανησυχίες για τυχόν μπλόκο στον επαναπατρισμό κάποιων από ένα κόμμα Σαμαρά ή λόγω αποχής αποκαλύπτει ουσιαστικά η πρωθυπουργική προτροπή του ότι «κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος».

Εξού και εμφατικά έφερε στο προσκήνιο τη στρατηγική «μιας κάλπης» προσδιορίζοντας ξανά την εθνική αναμέτρηση το 2027. Σε προεκλογικούς τόνους όμως, έδωσε οδηγία στον Κυρανάκη να πατήσει «γκάζι», προανήγγειλε ανακοινώσεις νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια, ζήτησε καλοκαιρινές εξορμήσεις, όρισε από τώρα την κεντρική στόχευση του προεκλογικού προγράμματος και μίλησε για «αμείλικτα διλήμματα» (πρόοδος με σχέδιο ή πειραματισμοί που πληρώσαμε ακριβά;».

Οι «βολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη κατευθύνθηκαν επίσης, στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, χωρίς να τους κατονομάσει, ενώ ευθέως χρέωσε στο ΠΑΣΟΚ «παραλογισμό» για τη στάση του στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Προσπάθησε συγκεκριμένα να ενώσει «πλαστογράφους της ελπίδας» και «τυμβωρύχους του θυμού» με όσους «πωλούν τη θρησκεία και τον πατριωτισμό με το κιλό», χαρακτηρίζοντας την αντιπολίτευση «κωμικοτραγική Βαβέλ». Και απευθυνόμενος στα κυβερνητικά και τα κομματικά στελέχη όρισε τον γαλάζιο στόχο: «Να ξαναφέρουμε δίπλα μας όσους φίλους απογοητεύθηκαν και να ενωθούμε – ανεξάρτητα από ιδεολογικές ταμπέλες – με όσους μπορεί να είχαμε συναντηθεί στη μεγάλη μάχη του «ΝΑΙ» στην Ευρώπη».