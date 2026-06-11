Vouchers για φθηνές διακοπές: Ποιοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν Ιούλιο και Αύγουστο και πόσα χρήματα μπορούν να «γλιτώσουν» -Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

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Ο καιρός ζεσταίνει όλο και περισσότερο και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρχίζουν και προγραμματίζουν τις διακοπές τους για τον επόμενο μήνα ή ακόμη και για τον Αύγουστο μέσω δύο προγραμμάτων του Κοινωνικού Τουρισμού σε νησιά της χώρας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το ένα είναι ο Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 που αφορά εργαζόμενους και ανέργους και το άλλο είναι ο Κοινωνικός Τουρισμός 2026- 2027 που απευθύνεται σε συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) .

Τα παραδείγματα

Με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε το enikonomia.gr από ανθρώπους της αγοράς, παραθέτει παρακάτω δύο σχετικά παραδείγματα με το πόσα χρήματα μπορεί να γλιτώσει μια τετραμελή οικογένεια, εάν χρησιμοποιήσει το voucher για φθηνές διακοπές τον Ιούλιο ή Αύγουστο. Ειδικότερα:

Πρώτο Παράδειγμα με πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027

Εάν μια τετραμελή οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) ταξιδέψει μέσω του προγράμματος στον Πόρο Ιούλιο με Αύγουστο, τότε θα πληρώσει:

Το 25% του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με ταχύπλοο από Πειραιά προς το νησί και με επιστροφή : Δηλαδή 48,50 ευρώ αντί για 194 ευρώ (144 ευρώ το κόστος για δύο ενήλικους και 50 ευρώ για δύο παιδιά).

αντί για 194 ευρώ (144 ευρώ το κόστος για δύο ενήλικους και 50 ευρώ για δύο παιδιά). 150 ευρώ αντί για 600 ευρώ εάν διαμείνει σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πισίνα από τις 27 Ιουλίου 2026 έως 1η Αυγούστου 2026 ( 5 διανυκτερεύσεις), με 120 ευρώ τη βραδιά. Η συμμετοχή εδώ έχει υπολογιστεί με ένα 25%.

Με άλλα λόγια η οικογένεια αυτή θα ξοδέψει για ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διανυκτέρευση συνολικά 198,50 ευρώ μέσω του προγράμματος αντί για 794 ευρώ.

Δεύτερο παράδειγμα με πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) περιόδου 2026- 2027 της ΔΥΠΑ

Εάν ένα ζευγάρι συνταξιούχων χρησιμοποιήσει το voucher του προγράμματος για να απολαύσει τις διακοπές του στη Ρόδο τον Αύγουστο, τότε:

θα πληρώσει το 25% του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με πλοίο από Πειραιά προς το νησί και με επιστροφή. Δηλαδή 95 ευρώ με καμπίνα για 2 άτομα ενηλίκων και χωρίς όχημα αντί για 380 ευρώ.

αντί για 380 ευρώ. δεν θα καταβάλει καμία συμμετοχή για διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρωινό και πισίνα στη Πόλη της Ρόδου από τις 3 Αυγούστου έως τις 13 Αυγούστου 2026 (για 10 διανυκτερεύσεις με κόστος 180 ευρώ τη βραδιά).Κανονικά το συνολικό κόστος για διανυκτέρευση είναι 1.800 ευρώ .

Συνεπώς, το ζευγάρι των συνταξιούχων θα πληρώσει για ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διανυκτέρευση 95 ευρώ αντί για 2.180 ευρώ

Τα προγράμματα

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι και των δύο προγραμμάτων μπορούν να πραγματοποιήσουν:

έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο,.

σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο,. έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο. Ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται στα ΑμεΑ του προγράμματος

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ενδεικτικά στο enikonomia.gr το πώς διαμορφώνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων για μια τετραμελή οικογένεια (με 2 ενήλικους και 2 παιδιά) με προορισμό την Ύδρα ή την Νάξο . Ειδικότερα:

Πειραιά προς Ύδρα και από Ύδρα προς Πειραιά

Πλοίο με επιστροφή : από 70 ευρώ έως και 80 ευρώ είναι η τιμή του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου για έναν ενήλικα και 36 ευρώ με 42 ευρώ για ένα παιδί.

: από 70 ευρώ έως και 80 ευρώ είναι η τιμή του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου για έναν ενήλικα και 36 ευρώ με 42 ευρώ για ένα παιδί. Αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται στο νησί.

Πειραιά προς Νάξο και από Νάξο προς Πειραιά

Διαδρομή με ταχύπλοο (5 ώρες+20 λεπτά) με επιστροφή :140 ευρώ είναι η τιμή του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου για έναν ενήλικα,74 ευρώ για παιδί και το κόστος για το αυτοκίνητο κυμαίνεται από 166 ευρώ έως και 190 ευρώ.

Διαδρομή με συμβατικό πλοίο (3 ώρες +15 λεπτά) με επιστροφή: στα 86 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου για τον ενήλικα, στα 50 ευρώ για το παιδί και από 120 ευρώ έως και 170 ευρώ κοστίζει το αυτοκίνητο.

Η διανυκτέρευση

Για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές διανυκτέρευσης σε καταλύματα και ξενοδοχεία για μια τετραμελή οικογένεια για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μιλά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Fedhatta, Λύσανδρος Τσιλίδης στο enikonomia.gr.

Ειδικότερα, ο κ. Τσιλίδης αναφέρει τα εξής:

Ύδρα

Για τετραμελή οικογένεια στην Ύδρα, η διαμονή κοστίζει κατά μέσο όρο 120 ευρώ έως και 300 ευρώ+ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την εποχή και την κατηγορία του καταλύματος.

Τα δωμάτια 3 αστεριών κινούνται γύρω στα 105 ευρώ -180 ευρώ, ενώ για τα 4 αστέρια ή πολυτελείς σουίτες/ξενώνες οι τιμές ξεκινούν από 200 ευρώ έως και 300 ευρώ.

Νάξος

Για τον Αύγουστο που αποτελεί την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, οι τιμές στη Νάξο για μια 4μελή οικογένεια κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 120 ευρώ έως και 320 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με τον τύπο του καταλύματος και τις παρεχόμενες ανέσεις.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, το κόστος της διανυκτέρευσης σε οικονομικά Studios και διαμερίσματα τον Αύγουστο είναι από 120 ευρώ έως και 180 ευρώ. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι είναι αυτοεξυπηρετούμενα και έχουν συνήθως μια μικρή κουζίνα.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Τι προτείνει ο (ΣΕΕΝ)

Για το θέμα των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μιλά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) Διονύσης Θεοδωράτος στο enikonomia.gr.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχει περάσει το επιπρόσθετο κόστος του καυσίμου στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Κάποιος που θα κλείσει εισιτήρια για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα διαπιστώσει πως οι τιμές που δίνονται είναι αυτές που ήταν πέρυσι και πρόπερσι» τονίζει.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή επισημαίνει πως «γίνεται μια συζήτηση με την κυβέρνηση προκειμένου να βρεθούν τρόποι για να καλυφθεί το κόστος όχι σε εμάς αλλά κατευθείαν στις εταιρείες παραγωγής και εμπορίας πετρελαίου, ούτως ώστε να παίρνουμε το πετρέλαιο με τιμές λίγο πριν τον πόλεμο ».

Μια άλλη εναλλακτική πρόταση είναι η μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, υπογραμμίζει.