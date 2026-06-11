Ιράν: Καταιγίδα βαλλιστικών πυραύλων κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία

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Το Ιράν εξαπέλυσε συντονισμένα μαζικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με αιχμή του δόρατος μια ισχυρή πυραυλική επίθεση εντός του ιορδανικού εδάφους.

Η απευθείας στοχοποίηση συστημάτων αεράμυνας, επικοινωνιών και του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ αποτελεί την απάντηση της Τεχεράνης στους πρόσφατους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο ιρανικό έδαφος, ωθώντας το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εκδώσει επείγον σήμα κινδύνου για τους Αμερικανούς πολίτες στην περιοχή.

Η επίθεση στην Ιορδανία και τα αντίποινα

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ενός αμερικανικού κέντρου διοίκησης στην Ιορδανία.

Όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, οι IRGC ανέφεραν ότι αυτή η «τιμωρητική επιχείρηση κατά του επιτιθέμενου [στόχευσε] την αεροπορική βάση Αλ-Αζράκ και το κέντρο ελέγχου της, χρησιμοποιώντας 12 βαλλιστικούς πυραύλους».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται μάλιστα ότι πέτυχαν την καταστροφή αυτών των εγκαταστάσεων «καθώς και ενός μεγάλου αριθμού μαχητικών αεροσκαφών».



Ξεκαθάρισαν ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στα πυραυλικά πλήγματα των ΗΠΑ που είχαν βάλει στο στόχαστρο έναν χώρο αναψυχής, ένα βιομηχανικό συγκρότημα και περιοχές κοντά στο Καράτζ και το Ναζαραμπάντ δυτικά της Τεχεράνης, καθώς και μια τοπική βάση των Φρουρών της Επανάστασης στην κομητεία Πισβά.

Παράλληλα, διεμήνυσαν ότι οι επιχειρήσεις των δυνάμεών τους θα συνεχιστούν για όσο διάστημα επιμένει η «εχθρική επιθετικότητα».

Διεύρυνση των πληγμάτων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Νωρίτερα, οι IRGC είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν 18 σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ στις βάσεις Άλι Αλ Σάλεμ και Άχμαντ Αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ, καθώς και στη βάση Σέιχ Ίσα στο Μπαχρέιν.

Επιπλέον, επίσημες ιρανικές στρατιωτικές ανακοινώσεις γνωστοποίησαν επιθέσεις με στόχο συστήματα αεράμυνας Patriot, εγκαταστάσεις επικοινωνιών, καθώς και τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ που εδρεύει στο Μπαχρέιν.

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις σημειώνονται εν μέσω μιας ταχύτατα κλιμακούμενης έντασης, η οποία πυροδοτήθηκε από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν και τις επακόλουθες ιρανικές επιθέσεις.

Συναγερμός και οδηγίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον σε επίπεδο πολιτικής προστασίας ήταν άμεση. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κοινοποίησε μια έκτακτη ταξιδιωτική οδηγία, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην Ιορδανία να «αναζητήσουν στεγασμένη κάλυψη και να βρουν καταφύγιο επί τόπου αμέσως».

Την ίδια στιγμή, ο επίσημος λογαριασμός TravelGov του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέδωσε την εξής αυστηρή προειδοποίηση: «Οι αναφορές δείχνουν ότι πύραυλοι, drones ή ρουκέτες βρίσκονται στον ιορδανικό εναέριο χώρο».