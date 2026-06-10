Μητσοτάκης: «Η ΝΔ δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή ούτε τον βηματισμό της» – Τα καρφιά κατά της αντιπολίτευσης και οι αιχμές για Σαμαρά

Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας ενόψει της πορείας προς τις Εθνικές Εκλογές του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου Γραμματέα της.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τα στελέχη της παράταξης για τη συμμετοχή τους στον προσυνεδριακό διάλογο και για την επιτυχημένη διοργάνωση του συνεδρίου, τονίζοντας ότι η διαδικασία ενίσχυσε περαιτέρω την ενότητα και επιβεβαίωσε τον δημοκρατικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνθεση της νέας Πολιτικής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό ανανέωσης φτάνει το 75%, γεγονός που –όπως είπε– αποτελεί εγγύηση όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον του κόμματος.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται διαρκώς και να προσελκύει νέα στελέχη, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική της συνέχεια και εκφράζοντας όλα τα ρεύματα που τη διαμόρφωσαν μέσα στον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η παράταξη παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της, που είναι η ενότητα των Ελλήνων μέσα από τη συλλογική πρόοδο και την ατομική προκοπή. Παράλληλα, τόνισε πως ο πατριωτικός και λαϊκός χαρακτήρας της ΝΔ αποδεικνύεται στην πράξη, μέσα από πολιτικές που ενισχύουν την άμυνα της χώρας, προστατεύουν τα σύνορα, μειώνουν φόρους και στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Ευχαριστίες στον Στέλιο Κονταδάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον απερχόμενο Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Στέλιο Κονταδάκη, επισημαίνοντας ότι υπηρέτησε τη θέση με συνέπεια και αφοσίωση σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι ο κ. Κονταδάκης δεν αποχωρεί από τον κομματικό μηχανισμό, αλλά επιστρέφει στον ρόλο του Γραμματέα Οργανωτικού, τον οποίο έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών.

Μητσοτάκης σε Κυρανάκη: Να πατήσεις γκάζι κινητοποιώντας τον κομματικό μηχανισμό

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η πρόταση του πρωθυπουργού για την ανάληψη της θέσης του νέου Γραμματέα από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο πρόεδρος της ΝΔ χαρακτήρισε τον κ. Κυρανάκη στέλεχος με μακρά πορεία στην παράταξη, από τα φοιτητικά του χρόνια στη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ, ενώ υπενθύμισε ότι διετέλεσε και πρόεδρος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για δύο συνεχόμενες θητείες.

Αναφερόμενος στις απαιτήσεις της νέας του θέσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πρόκειται για έναν «μαραθώνιο» που οδηγεί στις εκλογές του 2027 και όχι για ένα σύντομο πολιτικό «σπριντ».

«Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη», σημείωσε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ξεκινά νέο κύκλο περιοδειών από τη Ρόδο το προσεχές Σάββατο.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες για τον νέο Γραμματέα τη διασφάλιση της συνοχής της παράταξης, τη διεύρυνση της εκλογικής της επιρροής, την ενεργοποίηση παλαιών στελεχών και φίλων του κόμματος, αλλά και την προσέλκυση νέων δυνάμεων.

«Δεν σου ζητώ απλώς να ανεβάσεις στροφές στις μηχανές. Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, καταλήγοντας με την ευχή: «Καλή αρχή, Κωνσταντίνε».

Συνεχίζοντας την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό στίγμα της επόμενης περιόδου, συνδέοντας τον κομματικό σχεδιασμό με τον απολογισμό των δύο κυβερνητικών θητειών της ΝΔ και θέτοντας ως βασικό διακύβευμα τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της πολιτικής σταθερότητας.

Απευθυνόμενος στον νέο Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο πρωθυπουργός του ευχήθηκε «καλή δύναμη στο δύσκολο και απαιτητικό έργο» που αναλαμβάνει και στη συνέχεια πέρασε στην πολιτική αποτίμηση της συγκυρίας.

«Στο κατώφλι αυτής της νέας μεγάλης προσπάθειας οφείλουμε να διαβάσουμε σωστά τις όψεις της συγκυρίας και τις προκλήσεις που έρχονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πριν από κάθε σχεδιασμό για το μέλλον απαιτείται μια ψύχραιμη αξιολόγηση της πορείας που έχει διανύσει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η επόμενη ημέρα είναι αποτέλεσμα των επιλογών της κυβέρνησης από το 2019 μέχρι σήμερα. Όπως σημείωσε, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, βασική προτεραιότητα ήταν η ανάταξη μιας οικονομίας που είχε βρεθεί στα όρια της χρεοκοπίας.

«Το πρώτο μας καθήκον ήταν να ξαναστήσουμε τη χώρα στα πόδια της», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι πρώτες κυβερνητικές παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στη μείωση των φορολογικών βαρών, κυρίως για τη μεσαία τάξη, αλλά και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ώστε να προσελκυστούν νέες επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

«Το Gov.gr άλλαξε τη ζωή των πολιτών»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους, χαρακτηρίζοντας το Gov.gr μία από τις σημαντικότερες τομές της τελευταίας εξαετίας. Αναφερόμενος στην πρόσφατη εκδήλωση για τα έξι χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας, σημείωσε ότι «είναι πλέον δύσκολο να θυμηθούμε πώς ήταν η καθημερινότητά μας πριν από αυτή τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση».

Όπως είπε, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών απλοποίησε δραστικά τη σχέση των πολιτών με το Δημόσιο, εξοικονόμησε αμέτρητες ώρες αναμονής και ταλαιπωρίας και ενίσχυσε τη διαφάνεια. «Το Gov.gr απέδειξε ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές υλοποιήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, από τις μεταναστευτικές πιέσεις στον Έβρο και την πανδημία έως την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και το κύμα πληθωρισμού που ακολούθησε.

«Κάθε άλλη κυβέρνηση θα αναζητούσε δικαιολογίες. Εμείς μετατρέψαμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση κατάφερε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες.

Αυξήσεις μισθών, νέες θέσεις εργασίας και φορολογικές ελαφρύνσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στα οικονομικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι η δεύτερη τετραετία επικεντρώνεται πλέον στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Όπως ανέφερε, η επιστροφή των αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις μετά από 14 χρόνια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της περιόδου.

«Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 στα 920 ευρώ και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε, ίσως και θα ξεπεράσουμε, τον στόχο των 950 ευρώ έως το 2027», δήλωσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο στόχος για μέσο μισθό 1.500 ευρώ βρίσκεται ήδη σε τροχιά επίτευξης, ενώ χαρακτήρισε κομβικής σημασίας τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται από το 2026. «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που ανακουφίζει ουσιαστικά τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά», είπε.

Τόνισε επίσης ότι η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8%, ενώ μέσα σε επτά χρόνια δημιουργήθηκαν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας.

Υγεία και Παιδεία στο επίκεντρο

Αναφερόμενος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των δημόσιων δομών. Όπως ανέφερε, περισσότερα από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας ανακαινίζονται, ενώ στάθηκε με χιούμορ στη συχνότητα των εγκαινίων που πραγματοποιεί ο υπουργός Υγείας. «Έχω την εντύπωση καμιά φορά ότι βλέπω τα ίδια κέντρα υγείας ξανά και ξανά, αλλά τελικά είναι διαφορετικά, γιατί είναι πάρα πολλά», σχολίασε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, το οποίο χαρακτήρισε «ίσως τη μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε ποτέ στη δημόσια υγεία».

Στον τομέα της εκπαίδευσης υπογράμμισε ότι περισσότερα από 2.000 σχολεία ανακατασκευάζονται, ενώ προχωρούν η διαδραστική διδασκαλία και το ψηφιακό φροντιστήριο. «Τίποτα από αυτά δεν έτυχε. Πέτυχε γιατί είπαμε κάτι και το κάνουμε», ανέφερε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικών αποτελεσμάτων.

Μετρό Θεσσαλονίκης, Ε65 και ΒΟΑΚ

Στο πεδίο των υποδομών, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε σειρά μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί. Προανήγγειλε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια πέντε νέων σταθμών του Μετρό που θα συνδέσουν την Καλαμαριά με το κεντρικό δίκτυο.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον αυτοκινητόδρομο Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας για τη σύνδεση τριών περιφερειών της χώρας, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στον Γιώργο Σουφλιά για τη συμβολή του στον σχεδιασμό του έργου.

Αναφέρθηκε επίσης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σημειώνοντας ότι «επιτέλους ξεκίνησε μετά από χρόνια καθυστερήσεων», ενώ τόνισε ότι το κυβερνητικό έργο θα πρέπει να γίνει κτήμα όλων των στελεχών της παράταξης.

«Ακόμη και εγώ χρειάζομαι πολλές φορές μια υπενθύμιση για το εύρος όσων έχουμε πετύχει και για τη συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις μας και στα αποτελέσματα που έχουμε παραγάγει», είπε.

«Μόνο η Νέα Δημοκρατία τόλμησε αυτές τις μεταρρυθμίσεις»

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το κυβερνητικό έργο συνιστά το ισχυρότερο επιχείρημα αξιοπιστίας για τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στους πολίτες.

«Η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα – Η Ελλάδα χρειάζεται αποφασιστικό χέρι στο τιμόνι»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, σημειώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί ευρωπαϊκούς πόρους για κοινές αμυντικές δράσεις.

«Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, διεκδικώντας ευρωπαϊκούς πόρους για να προστατεύσουμε το κοινό ευρωπαϊκό αγαθό, που δεν είναι άλλο από την ασφάλειά μας», ανέφερε.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις στρατηγικές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και κράτη του αραβικού κόσμου, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά και στη θεσμοθέτηση θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησής του αφιερώθηκε και στην ενεργειακή πολιτική, την οποία χαρακτήρισε σημείο συνάντησης οικονομίας, διπλωματίας και άμυνας.

«Ύστερα από περισσότερα από σαράντα χρόνια, από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Ελλάδα αξιοποιεί τα υποθαλάσσια κοιτάσματά της με τη σφραγίδα παγκόσμιων ενεργειακών κολοσσών», τόνισε, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο το οικονομικό όφελος, αλλά και την αναγνώριση των εθνικών δικαίων της χώρας και την ενίσχυση του γεωπολιτικού της αποτυπώματος.

«Τα ήρεμα νερά τα κρατάμε ελεύθερα και γαλάζια με πράξεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε παράλληλα σε όσους –όπως είπε– αμφισβητούν τον «πατριωτισμό της ευθύνης», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση απαντά με έργα και όχι με συνθήματα.

«Όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν όμως και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε ελεύθερα και γαλάζια με πράξεις και όχι με συνθήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η χώρα διαθέτει σήμερα τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις της σύγχρονης ιστορίας της, ενώ ταυτόχρονα έχει αποκτήσει ένα ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.

«Μειώσαμε το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες»

Περνώντας στην οικονομία, ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στις επιδόσεις της χώρας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι μια Ελλάδα που βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας καταγράφει πλέον από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Ξεχώρισε ιδιαίτερα τη μείωση του δημόσιου χρέους, ζητώντας από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να προβάλλουν συστηματικά το συγκεκριμένο στοιχείο στον δημόσιο διάλογο.

«Θέλω να σας παρακαλέσω να το επαναλαμβάνετε σε κάθε δημόσια τοποθέτησή σας. Η Ελλάδα έχει μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μην πέσουν στους ώμους των παιδιών μας», τόνισε.

Ο ίδιος παρομοίασε την υποχρέωση του κράτους να μειώνει το χρέος με την ευθύνη κάθε οικογένειας να μην μεταβιβάζει τα προσωπικά της βάρη στις επόμενες γενιές.

«Όπως δεν θα θέλαμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας τα προσωπικά μας χρέη, έτσι και η χώρα οφείλει να μην παραδώσει στις επόμενες γενιές ένα δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος», ανέφερε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και ότι σήμερα ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών προεδρεύει του Eurogroup, εξέλιξη που –όπως είπε– αποτυπώνει τη θεαματική μεταβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

«Δεν λείπουν τα προβλήματα – Χρειάζεται ειλικρίνεια και αυτοκριτική»

Παρά τον θετικό απολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις για τα νοικοκυριά. «Δεν σημαίνει ότι λείπουν τα προβλήματα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και όπου χρειάζεται επαρκώς αυτοκριτικοί», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθούν να απορροφούν μέρος των αυξήσεων στους μισθούς, ενώ το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει ιδιαίτερα έντονο.

«Αν σήμερα ζεις στο ενοίκιο, έχεις μεγάλη δυσκολία να τα βγάλεις πέρα», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες παλαιοκομματισμού και πελατειακών πρακτικών μέσα στο κράτος, παρότι –όπως είπε– έχουν γίνει σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού.

Τα μέτρα στήριξης για ενοικιαστές, οικογένειες και συνταξιούχους

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τα πρόσφατα μέτρα κοινωνικής στήριξης, υποστηρίζοντας ότι αξιοποιούν με υπευθυνότητα τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας.

Υπενθύμισε την επιστροφή ενός έως δύο ενοικίων σε εκατομμύρια ενοικιαστές, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «τη μοναδική χώρα στην Ευρώπη που διέθεσε τη δημοσιονομική δυνατότητα να εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο».

Αναφέρθηκε επίσης στα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», σημειώνοντας ότι περισσότερες από 20.000 οικογένειες έχουν ήδη αποκτήσει κατοικία μέσω αυτών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού του 2025 θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ υπενθύμισε και τη μόνιμη ετήσια στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων.

«Κινούμαστε πάντα στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Όλοι θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα. Όμως η διαφορά είναι ότι η Ελλάδα σήμερα παράγει πλεονάσματα και μπορεί να στηρίζει την κοινωνία, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος και αναγκάζονται να επιβάλλουν περικοπές και νέους φόρους», ανέφερε.

Η «Ατζέντα 2030» και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η αναφορά στον σχεδιασμό για την επόμενη κυβερνητική θητεία, με ορίζοντα το 2030. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταρτίσει ένα νέο προγραμματικό πλαίσιο, την «Ατζέντα 2030», υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

«Θα είναι ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία, το οποίο θα κληθούμε να τιμήσουμε όπως κάναμε μέχρι σήμερα», τόνισε.

Περιγράφοντας το βασικό του περίγραμμα, έκανε λόγο για ένα «τρίγωνο στρατηγικής», το οποίο θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

τη διαρκή ανάπτυξη της οικονομίας με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,

την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και της διπλωματικής παρουσίας της χώρας,

τον θεσμικό εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποτελέσει όχημα για νέες τολμηρές μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο και στη λειτουργία των θεσμών.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Όπως είπε, πρόκειται για «παραλογισμό» ένα κόμμα να δηλώνει ότι συμφωνεί με συγκεκριμένες προτάσεις αλλά να τις καταψηφίζει επικαλούμενο διαδικαστικούς λόγους.

«Δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο. Νομίζω ότι όλοι μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας», ανέφερε.

«Κερδίσαμε πολλές μάχες, αλλά δεν κρύβουμε τις ήττες μας»

Σε έναν αυτοκριτικό τόνους στην ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών μόνο για τις επιτυχίες της αλλά και για την ειλικρίνεια με την οποία αναγνωρίζει τις αδυναμίες της.

«Το “το είπαμε, το κάνουμε” δεν είναι ένας αυτάρεσκος απολογισμός. Είναι το θεμέλιο εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε στις «μάχες που κερδήθηκαν», όπως η ψηφιακή μετάβαση, η άυλη συνταγογράφηση, η κατάργηση των καταλήψεων στα πανεπιστήμια, οι κάμερες ασφαλείας και η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Την ίδια στιγμή όμως αναγνώρισε ότι υπήρξαν και πεδία στα οποία «το βαθύ κράτος απέδειξε πόσο ισχυρές παραμένουν οι ρίζες του».

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στις εφορίες, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις πολεοδομίες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι η πρώτη που συγκρούεται ανοιχτά με παγιωμένα πελατειακά και γραφειοκρατικά δίκτυα.

«Δεν μπορούμε να αρκεστούμε στην ηττοπαθή λογική ότι “αυτή είναι η Ελλάδα”. Εμείς πιστεύουμε ότι μας αξίζει μια καλύτερη πατρίδα», τόνισε.

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «τοξικό πολιτικό λόγο», «fake news» και «προπαγάνδα».

Περιέγραψε την αντιπολίτευση ως μια «κωμικοτραγική Βαβέλ» που, παρά τις ιδεολογικές διαφορές της, ενώνεται μόνο από έναν στόχο: «να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης».

«Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα και θέσεις. Θα δούμε καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα», υποστήριξε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τόσο την Αριστερά όσο και τη Δεξιά του πολιτικού φάσματος ότι επενδύουν στον λαϊκισμό, χαρακτηρίζοντάς τους «πλαστογράφους της ελπίδας και τυμβωρύχους του θυμού».

«Ο στόχος τους δεν είναι να κυβερνήσουν. Είναι να εξαντλήσουν την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να παρουσιάσει μια χώρα βυθισμένη στη μιζέρια και στην παρακμή.

«Ακριβώς το ίδιο έκαναν και το 2023. Και τότε οι Έλληνες πολίτες απάντησαν εκκωφαντικά, επιλέγοντας το μέλλον και όχι το παρελθόν», κατέληξε.