Ιράν: Ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία – Διαψεύδει η CENTCOM

Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ για όλα τα δεξαμενόπλοια και τα εμπορικά πλοία, απειλώντας με βύθιση οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει διέλευση, ως απάντηση σε αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε άμεσα τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται και ότι κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν έχει πληγεί.

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Διεθνή Νέα

Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ για όλα τα δεξαμενόπλοια και τα εμπορικά πλοία, προειδοποιώντας με άμεση βύθιση οποιοδήποτε πλοίου επιχειρήσει να διέλθει.
  • Ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση σε αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί «συνεχιζόμενες εχθρικές ενέργειες των ΗΠΑ», συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων αμερικανικών επιθέσεων.
  • Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αντέδρασαν άμεσα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Ιράν και τονίζοντας ότι «τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται μέσα και έξω από τα Στενά του Ορμούζ».

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Σε μια κίνηση που απειλεί να κλονίσει την οικονομία παγκοσμίως, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη τον πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ για όλα τα δεξαμενόπλοια και τα εμπορικά πλοία.

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Η Τεχεράνη προειδοποίησε με άμεση βύθιση οποιοδήποτε πλοίου επιχειρήσει να διέλθει από το στρατηγικό αυτό πέρασμα, αποδίδοντας την απόφαση στις αμερικανικές επιθέσεις.

Το τελεσίγραφο της Τεχεράνης

Το κρατικό ιρανικό δίκτυο Press TV μετέδωσε την Πέμπτη την επίσημη δήλωση, η οποία εκδόθηκε από το Κεντρικό Αρχηγείο Khatam al-Anbiya.

Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων και των εμπορικών πλοίων, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει τη διέλευση θα δεχθεί πυρά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο αποκλεισμός αυτός αποτελεί απάντηση σε αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί «συνεχιζόμενες εχθρικές ενέργειες των ΗΠΑ».


Στις ενέργειες αυτές το Ιράν συμπεριλαμβάνει και τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις.

Διαψεύδει ο αμερικανικός στρατός

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αντέδρασαν άμεσα, απορρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ξεκαθάρισε την κατάσταση σημειώνοντας: «Τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται μέσα και έξω από τα Στενά του Ορμούζ απόψε».


Παράλληλα, σε επόμενη ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM υπογράμμισε πως «Κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν έχει πληγεί».

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