Machine Gun Kelly: Το blackout τατουάζ που του προκάλεσε προβλήματα υγείας – «Το δέρμα μου κιτρίνιζε και δεν μπορούσα να κοιμηθώ»

Το 2024, ο 36χρονος Machine Gun Kelly παρουσίασε μια εντυπωσιακή νέα εμφάνιση. Ένα blackout tattoo που καλύπτει τα χέρια, το στήθος και τον κορμό του, σχεδιασμένο για να καλύψει τα τατουάζ που ήδη είχε. Ο τραγουδιστής το περιέγραψε ως αντανάκλαση της «κραυγαλέας διπολικής του διαταραχής».

Η tattoo artist, ROXX, είπε στον ράπερ ότι θα χρειαζόταν 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί, αλλά εκείνος ολοκλήρωσε τη διαδικασία σε μόλις δύο μήνες – χωρίς να έχει γίνει καμία αναισθησία.

Κοιτάζοντας πίσω, ο 36χρονος συνειδητοποιεί τώρα ότι έκανε ένα «μεγάλο λάθος», αφού έμεινε ανίκανος να κινήσει ορισμένα μέρη του άνω μέρους του σώματός του μετά από μόλις μία εβδομάδα.

Ο ίδιος δήλωσε: «Οι ηθικές μου αρχές εξακολουθούν να ισχύουν. Έψαχνα για μια αλλαγή που δεν θα ήταν απλώς ένα ηχητικό κύμα. Έπρεπε να είναι κάτι φυσικό».

Και ενώ η χρήση μελανιού έχει γίνει πιο συνηθισμένη, οι ειδικοί ανησυχούν ότι έχει δοθεί λιγότερη προσοχή στο τι περιέχουν τα μελάνια που εγχέονται στο δέρμα των ανθρώπων – το μεγαλύτερο όργανο του σώματος.

Το μελάνι για τατουάζ έχει σχεδιαστεί για να παραμένει μόνιμα στο δέρμα. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, οι χρωστικές ουσίες μπορούν να διασπαστούν και να ταξιδέψουν στους λεμφαδένες – οι οποίοι χρησιμοποιούνται από το σώμα για την αποβολή των τοξινών.

“Το δέρμα μου κιτρίνιζε και δεν μπορούσα να κοιμηθώ”

Αυτό φαίνεται να έγινε και στην περίπτωση του Machine Gun Kelly.

«Μετά την πρώτη εβδομάδα, χτυπήσαμε τους λεμφαδένες μου γύρω από τις μασχάλες μου και τους ώμους, και αρρώστησα πολύ», είπε.

«Το δέρμα μου κιτρίνιζε και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Σταμάτησα να μπορώ να κινώ ορισμένα μέρη του άνω μέρους του σώματός μου», δήλωσε ο πατέρας δύο παιδιών στο Billboard Canada.

Οι ερευνητές αμφισβητούν εδώ και πολύ καιρό εάν τα δυνητικά τοξικά συστατικά στο μελάνι τατουάζ μπορούν να προκαλέσουν βλάβη εάν συσσωρευτούν στους λεμφαδένες.

Η γενική άποψη είναι ότι ορισμένα χρώματα μπορεί να είναι πιο επιβλαβή από άλλα, με το μαύρο και το κόκκινο μελάνι να είναι τοξικά για έναν τύπο λευκών αιμοσφαιρίων που ζει στους λεμφαδένες – που ονομάζονται μακροφάγα – και παίζει ρόλο…βασικό ρόλο στην ενεργοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης. Μακροπρόθεσμα, αυτή η ήπια φλεγμονή μπορεί να εξαντλήσει το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας την πιθανότητα μόλυνσης και ορισμένων τύπων καρκίνου.

«Τα τατουάζ προκαλούν βλάβες στο δέρμα που χρειάζονται χρόνο για να επουλωθούν», δήλωσε στην Daily Mail ο καθηγητής Άνταμ Τέιλορ, από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ.

«Καθώς οι βελόνες σπάνε το δέρμα, το σώμα αντιδρά αυτόματα, με αποτέλεσμα το πρήξιμο. Όσο μεγαλύτερο είναι το τατουάζ, τόσο περισσότερο υγρό συσσωρεύεται στην περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα μεγαλύτερα τατουάζ συνήθως κατανέμονται σε αρκετές συνεδρίες για να επιτρέψουν στο σώμα να θεραπεύεται και να αναρρώνει ενδιάμεσα» σημειώνει.

Ενώ το χτύπημα σε έναν λεμφαδένα δεν εξηγεί απαραίτητα γιατί το δέρμα του ράπερ κιτρίνισε, ο καθηγητής Τέιλορ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε διαδικασία που τρυπά το δέρμα ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης αιματολογικής λοίμωξης, όπως η ηπατίτιδα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ίκτερο.