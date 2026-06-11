Φωτιά στην Τουρλίδα Μεσολογγίου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην Τουρλίδα του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, και τέσσερα οχήματα, δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη νησίδα Τουρλιδα, του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ, 1 Ε/Π και 1 Πυροσβεστικό Πλοιάριο.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026