Φωτιά στην Τουρλίδα Μεσολογγίου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην Τουρλίδα του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, και τέσσερα οχήματα, δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο.