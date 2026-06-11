Φωτιά στην Τουρλίδα Μεσολογγίου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Φωτιά πυροσβεστική αεροπλάνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην Τουρλίδα του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, και τέσσερα οχήματα.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην Τουρλίδα του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, και τέσσερα οχήματα, δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο.

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