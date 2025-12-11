1975 – 2025: 50 χρόνια C-130 στην Πολεμική Αεροπορία – Δείτε φωτογραφίες

Τα αεροσκάφη C-130 H/B AUP Hercules αποτελούν τη ναυαρχίδα του στόλου των ελληνικών μεταφορικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία εδώ και 50 χρόνια εκτελούν το πολυπληθέστερο είδος αποστολών και το μεγαλύτερο επιχειρησιακό έργο εντός συνόρων, αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το πρώτο C-130 προσγειώθηκε στην Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας στις 28 Σεπτεμβρίου 1975, σηματοδοτώντας την έναρξη της πολυετούς υπηρεσίας του τύπου στη 356 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών.

Τα C-130 (γνωστά και ως «Ηρακλής» στην Πολεμική Αεροπορία) συμπλήρωσαν πρόσφατα 50 χρόνια υπηρεσίας στον ελληνικό ουρανό.

Παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ένταξη των αεροσκαφών C-130 «Ηρακλής» στην Πολεμική Αεροπορία, στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.

Πρόκειται για τη ραχοκοκαλιά των μεταγωγικών επιχειρήσεων της ΠΑ. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού, οχημάτων, εφοδίων και βαρέος εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή υποστήριξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι ικανά να επιχειρούν σε απαιτητικά περιβάλλοντα και να υποστηρίζουν όλες τις αποστολές των Ελληνικών ΕΔ.

«Κάθε αποστολή του θρυλικού “Ηρακλή” είναι μια υπενθύμιση ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι πάντα δίπλα στον άνθρωπο, διότι, όταν φτάνει βοήθεια σε μια απομακρυσμένη περιοχή ή όταν σώζεται μια ανθρώπινη ζωή, η Πολεμική Αεροπορία δεν καταγράφει μόνο μια επιτυχία αποστολής αλλά μια νέα αρχή, μια ζωντανή απόδειξη ότι η εθνική ισχύς έχει ηθικό αποτύπωμα», τόνισε κατά την ομιλία του ο Αρχηγός ΓΕΑ.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό Elephant Walk των μεταγωγικών αεροσκαφών στην 112 ΠΜ, στην Ελευσίνα, με 5 C-130 και 5 C-27J Spartan, σηματοδοτώντας την ανάσταση του μεταγωγικού στόλου της ΠΑ, μετά από πολλά χρόνια χαμηλών διαθεσιμοτήτων. Είχε υπάρξει περίοδος που ήταν διαθέσιμο μόλις ένα C-130, κι αυτό όχι στον απόλυτο βαθμό.

«Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας δουλεύει καθημερινά και άοκνα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται όλες οι πιθανές επιλογές για τη βέλτιστη λύση εξοπλιστικού προγράμματος για τα μέσα σας. Σ’ αυτόν τον καθημερινό αγώνα σας διαβεβαιώνω ότι έχετε την αμέριστη συμπαράσταση της Ηγεσίας της ΠΑ. Ως Αρχηγός θα είμαι πάντα δίπλα σας, στο φτερό σας!», επεσήμανε ο Αρχηγός ΓΕΑ κατά τον χαιρετισμό του προς το προσωπικό της Μοίρας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής από τον Διοικητή της 356 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών, Αντισμήναρχο (Ι) Βασίλειο Σμαΐλη, προβολή οπτικοακουστικού υλικού και αποκαλυπτήρια του νέου επετειακού αεροσκάφους C-130.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας, ο Διοικητής της 112 Πτέρυγας Μάχης, Ταξίαρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής, Ανώτατοι Αξιωματικοί, καθώς και εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό, το οποίο έχει υπηρετήσει στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.

