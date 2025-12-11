Τραγωδία στην Γλυφάδα: Νεκρός ο οδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Τραγωδία τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Γλυφάδα, έπειτα από ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, γύρω στη 1 το βράδυ, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη του δίκυκλου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε τον τραυματία στο Ασκληπιείο της Βούλας. Ωστόσο κατά την διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, ο οδηγός της μηχανής δεν τα κατάφερε.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.