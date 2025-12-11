Πάτρα: Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Στο νοσοκομείο κρατούμενος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όταν ένας 43χρονος Αλβανός κρατούμενος επιτέθηκε σε συγκρατούμενό του, τραυματίζοντάς τον με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι και στο πόδι.

Ο 32χρονος κρατούμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί έκριναν πως τα τραύματά του δεν ήταν σοβαρά και έτσι έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.