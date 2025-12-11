Κλέλια Ανδριολάτου: Σε ρυθμούς… latin η ηθοποιός – Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram

  • Η Κλέλια Ανδριολάτου βρίσκει διέξοδο από την καθημερινότητα στον χορό, αφιερώνοντας χρόνο στο αγαπημένο της χόμπι παρά τα απαιτητικά γυρίσματα του 4ου κύκλου της σειράς Maestro.
  • Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram όπου χορεύει latin, αναδεικνύοντας τη φυσικότητά της και τη χαρά που της προσφέρει η κίνηση.
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, συνδυάζοντας με επιτυχία τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τις προσωπικές στιγμές χαλάρωσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η Κλέλια Ανδριολάτου βρήκε τον δικό της τρόπο να ξεφεύγει από την καθημερινότητα, αφιερώνοντας χρόνο σε κάτι που αγαπά πραγματικά: τον χορό. Η γνωστή ηθοποιός, που αυτή την περίοδο έχει ρίξει ξανά όλο της το βάρος στα γυρίσματα του 4ου κύκλου της σειράς Maestro, απολαμβάνει να περνά στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα επαγγελματικά της, κάνοντας αυτό που τη γεμίζει.

Στον ελεύθερό της χρόνο, η Κλέλια Ανδριολάτου επιλέγει να ασχολείται με το χόμπι της, τον χορό, και συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από αυτή την πλευρά της ζωής της μέσα από τα social media. Το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου δημοσίευσε ένα βίντεο όπου χορεύει latin, δείχνοντας για ακόμη μια φορά τη φυσικότητά της και τη χαρά που της προσφέρει η μουσική και η κίνηση.

Η Κλέλια Ανδριολάτου διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή, συνδυάζοντας με επιτυχία τις απαιτήσεις της δουλειάς με τις στιγμές που αφιερώνει στον εαυτό της.

02:30 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

