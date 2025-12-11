Βενεζουέλα: «Κατάφωρη κλοπή» η κατάσχεση πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «κατάφωρη κλοπή», μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι κατασχέθηκε μεγάλο πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές της χώρας. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση στο Καράκας, το οποίο μίλησε για πράξη πειρατείας εις βάρος του.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, η κυβέρνηση καταδικάζει με αυστηρό τόνο την ενέργεια αυτή, υπογραμμίζοντας ότι «συνιστά κατάφωρη κλοπή και πράξη διεθνούς πειρατείας, η οποία μάλιστα ανακοινώθηκε δημόσια από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πηγή: AFP

