Βενεζουέλα: «Κατάφωρη κλοπή» η κατάσχεση πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «κατάφωρη κλοπή», μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι κατασχέθηκε μεγάλο πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές της χώρας. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση στο Καράκας, το οποίο μίλησε για πράξη πειρατείας εις βάρος του.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, η κυβέρνηση καταδικάζει με αυστηρό τόνο την ενέργεια αυτή, υπογραμμίζοντας ότι «συνιστά κατάφωρη κλοπή και πράξη διεθνούς πειρατείας, η οποία μάλιστα ανακοινώθηκε δημόσια από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πηγή: AFP