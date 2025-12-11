Νίκος Ανδρουλάκης: «Η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών – Η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη μας»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκπομπή «Στο Κέντρο» του ΕΡΤnews τονίζοντας ότι «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών». Την ίδια ώρα, απάντησε στις κατηγορίες της κυβέρνησης για λαϊκισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν πήγε στα αγροτικά μπλόκα για να χαϊδέψει αυτιά».

«Συναντώ ανθρώπους από τα αστικά κέντρα που πλέον καταλαβαίνουν ότι είμαστε σε οριακό σημείο. Οι άνθρωποι που συντηρούν την ύπαιθρο είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και σε κάποιες περιπτώσεις οι μεταποιητές και ο αγώνας τους είναι δίκαιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών, σχολιάζοντας ότι «έχει ανέβει το κόστος για φυτοφάρμακα, ζωοτροφές και ιατρικές υπηρεσίες».

«Πήγα στα μπλόκα των αγροτών, έκατσα πολλή ώρα και συζήτησα με ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων. Τους είπα τις απόψεις μας, δεν πήγα εκεί για να τους χαϊδέψω τα αυτιά. Λαϊκισμός είναι να πηγαίνεις στον καθένα και να του λες αυτά που θέλει να ακούσει. Ας πάει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει εκεί με τον απλό κόσμο που αγωνιά και είναι απελπισμένος», δήλωσε.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Διάλογος και στήριξη του πρωτογενούς τομέα με ειλικρίνεια»

Επανέλαβε ότι «υπάρχουν όρια και πρέπει να καταδικαστούν φαινόμενα βίας», ενώ σχετικά με το κλείσιμο των εθνικών οδών, ξεκαθάρισε ότι «οι κινητοποιήσεις έχουν το όριο διαχείρισης της ανάγκης. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρξει μια ευελιξία από το αγροτικό και κτηνοτροφικό κίνημα για να μην μπει ο κόσμος σε ταλαιπωρία».

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού ΕΛΓΑ, προσθέτοντας ότι «η πρότασή μας από εδώ και τώρα είναι οι διοικήσεις να είναι με ανοιχτό διαγωνισμό και να έχουν πενταετή θητεία για να μην είναι ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ο ΕΛΓΑ ρουσφετομάγαζο, που ο Πρωθυπουργός άλλαξε έξι διοικήσεις και δεν κατάφερε να εντοπίσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ευρώπη που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον πρωτογενή τομέα».

Εξήγησε ότι «το σκάνδαλο είναι ότι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι μη παραγωγοί έκλεβαν τα χρήματα των παραγωγών. Το αγροτικό κίνημα έχει την ωριμότητα να διαχειριστεί το θέμα που δημιουργείται στον δρόμο ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία».

«Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα. Η ισχυρή Ελλάδα, λοιπόν, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν με αξιοπρέπεια, με χαμηλό κόστος παραγωγής, να έχουν ένα υπουργείο που τους στηρίζει και όχι τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό».

Υποστήριξε ότι «η λύση είναι ο διάλογος και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα με ειλικρίνεια».

«Η κυβέρνηση ευτελίζεται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε ότι «η Νέα Δημοκρατία την έκανε για να επενδύσει στον συμψηφισμό, όπως έκανε και στα Τέμπη. Κάθε μέρα που συνεδριάζει, ευτελίζεται ακόμη περισσότερο και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός».

«Ο στόχος τους είναι να μην πάει κανείς από αυτούς στον φυσικό δικαστή. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες τους», συμπλήρωσε.

«Θα στείλουμε προτάσεις στα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση για το άρθρο 86»

Έπειτα, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ θα στείλει προτάσεις στα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86.

«Το θέμα είναι πώς θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα και αν θα είναι μια γενναία αναθεώρηση. Το άρθρο 86 θα αλλάξει ή θα κάνουμε μια προχειρότητα που θα οδηγήσει πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα, κάποιοι να είναι ατιμώρητοι; Να το πούμε απλά: Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία και στους θεσμούς. Γιατί λέει ο απλός πολίτης ότι ό,τι και να κάνει, έχει ευθύνες, ενώ κάποιοι ισχυροί πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, ό,τι και να κάνουν, είναι πάντα ατιμώρητοι».

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν μεσσίες, υπάρχουν οράματα, προγράμματα και σχέδια. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε, αρκεί να υπάρχει κοινή κατεύθυνση».

Υπογράμμισε ότι «ο μεγάλος κίνδυνος είναι η απόρριψη του πολιτικού κατεστημένου να γίνει απόρριψη της φιλελεύθερης δημοκρατίας».

«Ο κ. Τσίπρας πολέμησε λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ»

«Ο κ. Καραμανλής για την 717, τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή, δεν ελέγχεται. Ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης, για τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ελέγχονται. Δεν έχει, λοιπόν, ο κόσμος δίκιο να λέει ότι αυτή η πολιτική ελίτ, αυτό το πολιτικό κατεστημένο, θέλει να είναι πάντα ατιμώρητο;

Αυτό, λοιπόν, έχω χρέος να το αλλάξω και λέω να το αλλάξουμε με συνταγματική αναθεώρηση και με αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Πρέπει να κάνουμε τομές και μεταρρυθμίσεις για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου», σημείωσε.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έπαιξε τον ρόλο του Μεσσία το 2015 και δεν μπορεί πλέον να παίξει αυτόν τον ρόλο», ενώ πρόσθεσε ότι «ο καθένας παίζει με τη μνήμη μας. Η χώρα μας χρειάζεται σοβαρές αλλαγές ώστε να ενωθεί ο λαός σε ένα πολιτικό σχέδιο».

«Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή. Είτε ο κ. Τσίπρας κάνει κόμμα είτε όχι, αυτός ο στόχος μας παραμένει ακέραιος. Ο κ. Τσίπρας πολέμησε λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ άντεξε και έχει μια σοβαρή και ισχυρή προοπτική. Μετά, έκανε ό,τι μπορούσε για να διαλύσει το κόμμα του και τα κατάφερε», ανέφερε.

«Άρα, εδώ μιλάμε για πρακτικές παρασκηνίου. Ο καθένας από εμάς, αν θέλει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, πρέπει να έχει και μια πορεία ανάλογη με το τι χρειάζεται η κοινωνία σήμερα. Η κοινωνία σήμερα χρειάζεται καθαρά λόγια», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση επενδύει στον διχασμό – Αντιμετωπίζει ως πολιτικό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ»

«Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει στόχο την αυτοδυναμία. Η διαφορά στις δημοσκοπήσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και αυτοδυναμίας είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «επενδύει στον διχασμό».

«Γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρεί στρατηγικά κύριο αντίπαλό της το ΠΑΣΟΚ. Θα το πω πάρα πολύ απλά για να το κατανοήσουν όλοι. Αντίπαλος ενός κόμματος είναι αυτός που του κάνει εκλογική ζημιά. Το μόνο κόμμα στα αριστερά της ΝΔ που μπορεί να της αποσπάσει ένα μεγάλο εκλογικό ακροατήριο είναι το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.