Χανιά: Καταδικάστηκε δικηγόρος για υπεξαίρεση 140.000 ευρώ από το Γενικό Νοσοκομείο

Την ενοχή του 75χρονου πρώην δικηγόρου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων, για υπόθεση υπεξαίρεσης ποσού που ξεπερνά τα 140.000 ευρώ από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρώην νομικός σύμβουλος κρίθηκε ένοχος, καθώς –όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε– για δέκα χρόνια εισέπραττε το ενοίκιο από δύο καταστήματα ιδιοκτησίας του νοσοκομείου χωρίς να το αποδίδει. Το γεγονός αποκαλύφθηκε το 2020, όταν η διοίκηση του ιδρύματος εντόπισε την υπόθεση και κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Κατά την έναρξη της δίκης, ο 75χρονος αποδέχθηκε πλήρως την κατηγορία, λέγοντας ότι έχει ήδη επιστρέψει 20.000 ευρώ από το συνολικό ποσό και ότι σκοπεύει να πουλήσει ακίνητο ιδιοκτησίας του για να εξοφλήσει το υπόλοιπο.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, κατέθεσε ως μάρτυρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αντιληφθήκαμε ότι δύο ακίνητα ενοικιάζονταν από επιχείρηση και ενημερωθήκαμε πως από το 2010 έως το 2020, η επιχείρηση κατέθετε 1.200 ευρώ τον μήνα στον νομικό σύμβουλο του νοσοκομείου. Όταν τον ρωτήσαμε, παραδέχθηκε ότι εισέπραττε τα ενοίκια για τον εαυτό του».

Ο κ. Μπέας σημείωσε επίσης ότι έχει υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο κατηγορούμενος είχε συνεννόηση με εσωτερικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, ώστε να παραμένει η υπόθεση αδιευκρίνιστη επί χρόνια.