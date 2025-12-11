Χανιά: Καταδικάστηκε δικηγόρος για υπεξαίρεση 140.000 ευρώ από το Γενικό Νοσοκομείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Την ενοχή του 75χρονου πρώην δικηγόρου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων, για υπόθεση υπεξαίρεσης ποσού που ξεπερνά τα 140.000 ευρώ από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρώην νομικός σύμβουλος κρίθηκε ένοχος, καθώς –όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε– για δέκα χρόνια εισέπραττε το ενοίκιο από δύο καταστήματα ιδιοκτησίας του νοσοκομείου χωρίς να το αποδίδει. Το γεγονός αποκαλύφθηκε το 2020, όταν η διοίκηση του ιδρύματος εντόπισε την υπόθεση και κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Κατά την έναρξη της δίκης, ο 75χρονος αποδέχθηκε πλήρως την κατηγορία, λέγοντας ότι έχει ήδη επιστρέψει 20.000 ευρώ από το συνολικό ποσό και ότι σκοπεύει να πουλήσει ακίνητο ιδιοκτησίας του για να εξοφλήσει το υπόλοιπο.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, κατέθεσε ως μάρτυρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αντιληφθήκαμε ότι δύο ακίνητα ενοικιάζονταν από επιχείρηση και ενημερωθήκαμε πως από το 2010 έως το 2020, η επιχείρηση κατέθετε 1.200 ευρώ τον μήνα στον νομικό σύμβουλο του νοσοκομείου. Όταν τον ρωτήσαμε, παραδέχθηκε ότι εισέπραττε τα ενοίκια για τον εαυτό του».

Ο κ. Μπέας σημείωσε επίσης ότι έχει υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο κατηγορούμενος είχε συνεννόηση με εσωτερικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, ώστε να παραμένει η υπόθεση αδιευκρίνιστη επί χρόνια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

«Καμπανάκι» για την Αττική: Τα αποθέματα νερού σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο

Τα «κλειδιά» της πράσινης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:30 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Χανιά: Υπόθεση πισώπλατου πυροβολισμού ερευνούν οι Αρχές

Μια περίεργη υπόθεση πισώπλατου πυροβολισμού ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, με θύμα ...
23:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου – «Έβλεπα τον κόσμο να φεύγει πανικόβλητος», δείτε βίντεο

Πανικός προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κοζάνη, ...
22:45 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ανυποχώρητοι στις θέσεις τους και έτοιμοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – «Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας»

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες  και δηλώνουν έτοιμοι για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοπ...
22:12 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς «κόπηκαν» χιλιάδες αγρότες από τις επιδοτήσεις

Νέους πονοκεφάλους στην κυβέρνηση φαίνεται να προκαλούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που κάθε άλλο ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα