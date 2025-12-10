Bloomberg: Η Ουκρανία έστειλε αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουάσινγκτον

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Η Ουκρανία έστειλε ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουάσινγκτον, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες. Και οι δύο πλευρές προσπαθούν να κρατήσουν ενεργές τις προσπάθειες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η νέα πρόταση του Κιέβου εστάλη την ώρα που ο Τραμπ πραγματοποιούσε ξεχωριστή συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον Καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς την Τετάρτη.

Έπειτα από εβδομάδες συνομιλιών, έχει δημιουργηθεί ένα έγγραφο πιο αποδεκτό για το Κίεβο, όμως σημαντικά «αγκάθια» – όπως θέματα εδαφών και εγγυήσεων ασφαλείας – εξακολουθούν να εμποδίζουν μια συμφωνία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει για ειρήνη κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, αλλά μια εκεχειρία πρέπει να προηγηθεί των διαπραγματεύσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας Ντένις Σμίχαλ στο Aspen Security Forum στην Ουάσινγκτον.

«Η εντατική εργασία πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα της βρετανικής κυβέρνησης για την τηλεδιάσκεψη. Οι ηγέτες «συμφώνησαν ότι αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, τον λαό της και για τη συλλογική ασφάλεια σε ολόκληρη την ευρωατλαντική περιοχή», σημειώνεται.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν επιχειρήσει εκ νέου να μεσολαβήσουν για μια συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής. Ευρωπαϊκά κράτη έχουν εκφράσει ανησυχίες για την πίεση που ενδέχεται να ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ώστε να αποδεχτεί ένα αποτέλεσμα ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που συναντήθηκαν στο Λονδίνο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέθεσαν στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας να συντάξουν επιπλέον προτάσεις προς τις ΗΠΑ βάσει των διαπραγματεύσεων μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ και Ουκρανών αξιωματούχων.

Τρία έγγραφα συζητούνται αυτή τη στιγμή μεταξύ των χωρών: Ένα γενικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, ένα σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας υπέρ του Κιέβου και μια πρόταση για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Bloomberg ότι οι διαπραγματευτές παραμένουν διχασμένοι σε επτά «ευαίσθητα ζητήματα», μεταξύ των οποίων οι εγγυήσεις ασφαλείας και ο έλεγχος των ανατολικών περιοχών της χώρας.

Παραμένει άγνωστο αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει σε μια τελική λύση. Μετά από συνομιλίες των απεσταλμένων του Τραμπ στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι κάποιες από τις προτάσεις είναι αποδεκτές, ενώ απορρίπτει άλλες.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει περιοχές της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που ο ρωσικός στρατός δεν κατάφερε να καταλάβει σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου. Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επιμένουν ότι η εκεχειρία πρέπει να τεθεί κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, απορρίπτοντας το αίτημα η ουκρανική στρατιωτική δύναμη να αποσυρθεί.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι πλευρές είναι «αρκετά κοντά» σε συμφωνία ειρήνης.

