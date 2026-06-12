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«Έπεσαν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta – Προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram

«Έπεσαν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta – Προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram

Οι πλατφόρμες της Meta, συγκεκριμένα το Facebook, το Messenger και το Instagram, παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργίας. Χρήστες αναφέρουν δυσλειτουργίες στις εφαρμογές, με τις σελίδες να μην φορτώνουν κανονικά και προβλήματα στο newsfeed και τις συνομιλίες. Η ιστοσελίδα DownDetector επιβεβαιώνει τις δυσλειτουργίες, οι οποίες ξεκίνησαν περίπου στις 16:00 σήμερα.

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Επιστήμη & Τεχνολογία

Facebook
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλήματα παρουσιάζουν την τελευταία ώρα οι πλατφόρμες της Meta, καθώς χρήστες του Facebook και του Messenger αναφέρουν δυσλειτουργίες στη χρήση των εφαρμογών.
  • Οι χρήστες δεν μπορούν να δουν το newsfeed του Facebook, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις συνομιλίες του Messenger. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές και για δυσλειτουργίες στο Instagram.
  • Τα προβλήματα στις εφαρμογές αποτυπώνει και η ιστοσελίδα DownDetector, ενώ άρχισαν περίπου στις 16:00.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Προβλήματα παρουσιάζουν την τελευταία ώρα οι πλατφόρμες της Meta, καθώς χρήστες του Facebook και του Messenger αναφέρουν δυσλειτουργίες στη χρήση των εφαρμογών.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν φορτώνουν κανονικά. Οι χρήστες δεν μπορούν να δουν το newsfeed του Facebook, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις συνομιλίες του Messenger.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές και για δυσλειτουργίες στο Instagram, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η έκταση του προβλήματος.

Τα προβλήματα στις εφαρμογές αποτυπώνει και η ιστοσελίδα DownDetector, όπως θα δείτε και στην παρακάτω εικόνα.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό γράφημα, τα προβλήματα άρχισαν σήμερα, περίπου στις 16:00.

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