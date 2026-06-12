Τάσος Χατζηβασιλείου: «Επιστρέφω στο ΥΠΕΞ με αίσθημα ευθύνης, χαράς και συγκίνησης»

«Επιστρέφω με αίσθημα ευθύνης, χαράς και συγκίνησης, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, μετά την ορκωμοσία του και την ανάληψη των καθηκόντων του ως Υφυπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Χατζηβασιλείου, στην ανάρτησή του, ευχαριστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη και την τιμή να τον ορίσει Υφυπουργό Εξωτερικών.

«Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της Ε.Ε. και, φυσικά, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2027, αποτελούν εθνικές προτεραιότητες. Είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου στις Σέρρες και στην υπόλοιπη Ελλάδα» προσθέτει.

Αναλυτικά η δήλωση του Τάσου Χατζηβασιλείου:

«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του και την τιμή να με ορίσει Υφυπουργό Εξωτερικών.

Επιστρέφω με αίσθημα ευθύνης, χαράς και συγκίνησης, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της Ε.Ε. και, φυσικά, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2027, αποτελούν εθνικές προτεραιότητες.

Είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου στις Σέρρες και στην υπόλοιπη Ελλάδα».