Τάσος Χατζηβασιλείου: «Επιστρέφω στο ΥΠΕΞ με αίσθημα ευθύνης, χαράς και συγκίνησης»

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ορκίστηκε Υφυπουργός Εξωτερικών, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Σε ανάρτησή του στα social media, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τόνισε ως εθνικές προτεραιότητες τις κοινές προκλήσεις της Ε.Ε. και την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2027.

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Τάσος Χατζηβασιλείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού Εξωτερικών, επιστρέφοντας στο ΥΠΕΞ με «αίσθημα ευθύνης, χαράς και συγκίνησης» για το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
  • Ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του, τονίζοντας ότι «οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της Ε.Ε. και, φυσικά, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2027, αποτελούν εθνικές προτεραιότητες».
  • Δήλωσε ότι «είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου».

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«Επιστρέφω με αίσθημα ευθύνης, χαράς και συγκίνησης, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, μετά την ορκωμοσία του και την ανάληψη των καθηκόντων του ως Υφυπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Χατζηβασιλείου, στην ανάρτησή του, ευχαριστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη και την τιμή να τον ορίσει Υφυπουργό Εξωτερικών.

«Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της Ε.Ε. και, φυσικά, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2027, αποτελούν εθνικές προτεραιότητες. Είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου στις Σέρρες και στην υπόλοιπη Ελλάδα» προσθέτει.

Αναλυτικά η δήλωση του Τάσου Χατζηβασιλείου:

«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του και την τιμή να με ορίσει Υφυπουργό Εξωτερικών.

Επιστρέφω με αίσθημα ευθύνης, χαράς και συγκίνησης, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της Ε.Ε. και, φυσικά, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2027, αποτελούν εθνικές προτεραιότητες.

Είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου στις Σέρρες και στην υπόλοιπη Ελλάδα».

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