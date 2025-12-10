Λειψυδρία: Καμπανάκι για την Αττική – Σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο τα αποθέματα νερού

Παρά τη μικρή βελτίωση από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, η υδρολογική κατάσταση στην Αττική παραμένει κρίσιμη. Το συνολικό απόθεμα στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ αυξήθηκε κατά 14 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσα σε μία εβδομάδα (28 Νοεμβρίου – 5 Δεκεμβρίου), όμως η άνοδος αυτή μεταφράζεται σε μόλις 15 ημέρες παράτασης στην υδροδοτική επάρκεια της περιοχής.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 5 Δεκεμβρίου 2024 τα αποθέματα στους ταμιευτήρες Μόρνου, Ηλίκης, Εβίνου και Μαραθώνα ανέρχονταν σε 578,47 εκατ. κυβικά μέτρα νερού. Την ίδια ημερομηνία φέτος καταγράφονται μόλις 385,77 εκατ. κυβικά, δηλαδή 192 εκατ. κυβικά λιγότερα από πέρυσι. Σε σχέση με το 2023, η μείωση υπερβαίνει τα 520 εκατομμύρια κυβικά.

Παρά την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών,που ξεπέρασε τους 160 τόνους νερού ανά στρέμμα στην Αθήνα, ενώ πέρσι το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου δεν είχε υπερβεί τους 90, η υδρολογική εικόνα δεν αλλάζει ουσιαστικά. Η ημερήσια κατανάλωση στην Αττική ξεπερνά το 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα, γεγονός που «εξαφανίζει» γρήγορα τα όποια οφέλη.

Οι υδρολόγοι αναφέρουν ότι τα αποθέματα των ταμιευτήρων βρίσκονται υπό ισχυρή πίεση και υπολείπονται σημαντικά των προηγούμενων ετών. Ο μέσος όρος αποθεμάτων την περίοδο 2016–2025 ξεπερνούσε τα 909 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ φέτος το υδρολογικό έτος κλείνει με μόλις 382 εκατ. κυβικά. Στο φράγμα του Μαραθώνα, η πτώση της στάθμης έχει πλέον ξεπεράσει τα τρία μέτρα, έναντι 1,5 μέτρου πέρσι την ίδια περίοδο.

Για να αναστραφεί η πτωτική πορεία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι απαιτούνται πάνω από 800–1.000 χιλιοστά βροχής ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. Σήμερα, οι βροχοπτώσεις στην περιοχή του Μόρνου κινούνται γύρω στα 650 χιλιοστά ετησίως, ποσότητα ανεπαρκής για την κάλυψη των υδρολογικών ελλειμμάτων.

Στον σχεδιασμό αντιμετώπισης της λειψυδρίας περιλαμβάνονται νέες γεωτρήσεις, έργα αφαλάτωσης και η εκτροπή δύο παραποτάμων του Αχελώου, παρεμβάσεις που αναμένεται να ενισχύσουν την υδροδότηση της Αττικής και να εξασφαλίσουν επάρκεια για την επόμενη εικοσαετία.