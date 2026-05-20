Τεχεράνη: ΗΠΑ και Ισραήλ επιδιώκουν νέο γύρο πολέμου – Ανανεώσαμε τη στρατιωτική μας ισχύ κατά τη διάρκεια της εκεχείριας

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι εκμεταλλεύονται την τρέχουσα κατάσταση για να προετοιμάσουν μια νέα στρατιωτική επίθεση, την ώρα που η Τεχεράνη διαμηνύει πως θωράκισε την άμυνά της κατά τη διάρκεια της παύσης των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο Γκαλιμπάφ εμφανίστηκε πεπεισμένος για τις προθέσεις της Ουάσινγκτον, τονίζοντας πως η ηρεμία στο πεδίο είναι πλασματική.

«Είμαστε μάρτυρες μιας εκεχειρίας στα στρατιωτικά μέτωπα εδώ και περίπου έναν μήνα, αλλά οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν ότι, παράλληλα με τις οικονομικές και πολιτικές πιέσεις, δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς του στόχους και επιδιώκει έναν νέο γύρο πολέμου και μια νέα περιπέτεια», τόνισε.

«Θα κάνουμε τον εχθρό να μετανιώσει αν επιτεθεί ξανά στο Ιράν», τόνισε.

Παράλληλα, θέλοντας να καθησυχάσει την κοινή γνώμη της χώρας, ο Γκαλιμπάφ επεσήμανε ότι οι Ιρανοί «θα πρέπει να είναι βέβαιοι» πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αξιοποίησαν την εκεχειρία προκειμένου «να ανασυγκροτήσουν τη δύναμή τους».

Η αντοχή των πολιτών και το βάρος της καθημερινότητας

Ο Ιρανός αξιωματούχος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός εξαιτίας της παρατεταμένης σύγκρουσης και των κυρώσεων, συνδέοντάς τις με τις «προσπάθειες του εχθρού» να πλήξει την εσωτερική ενότητα της χώρας.

«Ο ιρανικός λαός αντιστέκεται στον πόλεμο που του επέβαλαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εδώ και περίπου ογδόντα ημέρες, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από την αντίσταση στις ξένες απειλές, βρίσκεται αντιμέτωπος και με οικονομικά προβλήματα στην καθημερινή του ζωή», σημείωσε.

Αναγνωρίζοντας την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, πρόσθεσε: «Ο λαός περιμένει από όλους τους αξιωματούχους να εργαστούν σε ευθυγράμμιση με τη αποστολή του λαού για την επίλυση των προβλημάτων διαβίωσής του».

Απέτυχε το σχέδιο για «διάσπαση της εθνικής συνοχής»

Καταλήγοντας, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι υπολογισμοί της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της για εσωτερική κατάρρευση του Ιράν έπεσαν στο κενό, καλώντας τον κρατικό μηχανισμό να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

«Πίστευαν ότι αν η ζωή των ανθρώπων γινόταν πιο δύσκολη και η πίεση αυξανόταν, η εθνική συνοχή θα εξασθενούσε. Όμως ο ιρανικός λαός απέδειξε τις τελευταίες εβδομάδες ότι είναι ακόμα παρών στο πεδίο της μάχης ενάντια στον εχθρό, και είναι φυσικό να αναμένεται ότι οι αρχές και όλοι οι αξιωματούχοι θα είναι επίσης παρόντες στο πεδίο της υπηρεσίας και της επίλυσης των προβλημάτων διαβίωσης με το ίδιο πνεύμα και σοβαρότητα».

