Euroleague: Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο ενόψει Final Four – Δείτε φωτογραφίες

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στο ξενοδοχείο όπου θα φιλοξενηθεί, ενόψει του Final Four της Αθήνας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.

Λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης (20/05), οι παίκτες και το επιτελείο των «ερυθρολεύκων» έφτασαν στο «The Ilisian», όπου θα φιλοξενηθούν και οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της Πέμπτης (22/05, 18:00), με στόχο να διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Final Four.