Θεσσαλονίκη: Οδηγός έτρεχε με 209 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό – 23χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ μπήκε ανάποδα στη Βασ. Όλγας 

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

έλεγχοι Τροχαία
Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα, στην Περιφερειακή Οδό, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χλμ/ώρα.

Ο 30χρονος οδηγούσε υβριδικό πολυτελές (σπορ) αυτοκίνητο και κατελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, στο ύψος του Ευόσμου, από κλιμάκιο της Τροχαίας που πραγματοποιούσε ελέγχους για επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.

Απολογούμενος στο δικαστήριο ανέφερε πως δεν αντιλήφθηκε ότι “ανέβηκε” στα 209 χλμ/ώρα. «Το αυτοκίνητο είναι αξίας 170.000 ευρώ και πολύ στιβαρό. Επειδή είναι υβριδικό, λειτούργησε ηλεκτρικά και ήταν φορτισμένο. Δεν κατάλαβα την ταχύτητα, πίστευα ότι πήγαινα με 130 έως 150 χλμ/ώρα. Ήμουν μόνος στο δρόμο, δεν είχα πιει και δεν έχω προκαλέσει ποτέ ατύχημα», ανέφερε, αναγνωρίζοντας το λάθος του.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου.

Μπήκε ανάποδα στην Βασ. Όλγας, υπό την επήρεια αλκοόλ

Στο μεταξύ, το ίδιο Δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε- σήμερα τα ξημερώματα – ανάποδα στη οδό Βασ. Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.

«Μπήκα και βγήκα αμέσως δεξιά, μόλις κατάλαβα ότι ήταν μονόδρομος. Είμαι από πόλη της επαρχίας και δεν γνωρίζω του δρόμους», είπε, προσθέτοντας πως επέστρεφε από τη δουλειά του σε νυχτερινό κατάστημα και είχε καταναλώσει «2 με 3 ποτά». «Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα της εργασίας μου», συμπλήρωσε.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μετατρέποντας την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως- η εκτέλεσή της οποίας ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για διάστημα τριών μηνών.

