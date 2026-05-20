Βρετανία: Παραιτήθηκε ξαφνικά ο αναπληρωτής πρέσβης στις ΗΠΑ – Οι ύποπτες διαρροές που άναψαν «φωτιές» στην Ουάσινγκτον

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τζέιμς Ρόσκο
Χωρίς να δοθεί καμία διευκρίνιση, ο αναπληρωτής πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Τζέιμς Ρόσκο, παραιτήθηκε ξαφνικά από τη θέση του στην Ουάσινγκτον.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας εξέδωσε μια λακωνική ανακοίνωση, έξι λέξεων στα αγγλικά: «Ο Τζέιμς Ρόσκο αποχώρησε από τη θέση του».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, ο διπλωμάτης, αναπληρωτής πρέσβης του ΗΒ στις ΗΠΑ, βρισκόταν αντιμέτωπος με ερωτήματα σχετικά με το πώς διέρρευσαν σε έναν δημοσιογράφο οι λεπτομέρειες μιας απόρρητης συνεδρίασης στην οποία συζητήθηκε το αίτημα της Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην αρχή του πολέμου στο Ιράν.

Η αποχώρησή του είναι η τελευταία στη σειρά διπλωματική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Βρετανία στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ εδώ και κάποιους μήνες.

Τον Σεπτέμβριο, ο τότε πρέσβης Πίτερ Μάντελσον απολύθηκε αφού αποκαλύφθηκε ότι οι δεσμοί του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν ήταν πιο σοβαροί απ’ όσο αφηνόταν να εννοηθεί μέχρι τότε.

Ο διάδοχός του, ο Κρίστιαν Τέρνερ, που ανέλαβε τα καθήκοντα του πρέσβη τον Ιανουάριο, βρέθηκε σε δύσκολη θέση τον περασμένο μήνα, όταν διέρρευσαν σχόλιά του στα οποία έλεγε ότι ήταν «αξιοσημείωτο» που το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ δεν κατάφερε να αποδώσει ευθύνες σε «υψηλά ιστάμενα πρόσωπα» που ήταν φίλοι του Έπσταϊν.

Είπε επίσης ότι η μοναδική «ειδική σχέση» των ΗΠΑ είναι αυτή με το Ισραήλ και όχι με τη Βρετανία.

Ο Ρόσκο διορίστηκε αναπληρωτής πρέσβης τον Ιούλιο του 2022, από την κυβέρνηση των Συντηρητικών. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 εκτελούσε χρέη πρέσβη, μετά την απόλυση του Μάντελσον.

Προηγουμένως ήταν πρέσβης της Βρετανίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και είχε εργαστεί ως γραμματέας επικοινωνίας της βασίλισσας Ελισάβετ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

17:19 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

