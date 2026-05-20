Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Βελόπουλος
«Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό», τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας ότι «από τη μια ο πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσα από το Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος τις διαψεύδει».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης  «μέσα στον πανικό τους έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αυτοδιαψεύδονται μόνοι τους για τις εκλογές».

 

«Η συγκάλυψη έχει γίνει τρόπος ζωής για τη ΝΔ»

«Η συγκάλυψη έχει γίνει τρόπος ζωής για τη ΝΔ. Η συγκάλυψη των εγκλημάτων της», δήλωσε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ αναφερόμενος στην κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε: «Σήμερα ο κ. Δεμίρης μίλησε για προσωπικά δεδομένα, υποβάθμισε την κατασκοπεία μίλησε για απόρρητα και όλα αυτά με κεντρική ιδέα το δικαίωμα της σιωπής, ώστε τελικά να μη μιλήσει για τους ενόχους των υποκλοπών και να τους καλύψει».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πρόσθεσε: «Έχουμε λοιπόν έναν Δεμίρη τρομαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του, και μιλώντας για την κατασκοπεία έκανε τον κακομοίρη».

 

«Η άτακτη υποχώρηση των patriot επιβεβαιώνει το πόσο επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση»

«Οι σωστοπλευρίτες της ιστορίας, οι πατριώτες Κολωνακίου χαβιαρίου, όταν τους λέγαμε ότι θα αποσύρουν τους patriot, μας έλεγαν όχι. Τώρα η άτακτη υποχώρηση επιβεβαιώνει το πόσο επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση, διότι όταν τοποθετήθηκαν οι patriot στην Κάρπαθο και το Διδυμότειχο πήγαν με εντολή Μητσοτάκη. Τώρα που αποσύρονται, η απόφαση είναι των στρατηγών», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

 

«Ο πρωθυπουργός ας αφήσει τα ευχολόγια και ας περάσει στις πράξεις με την προκλητική Τουρκία»

«Ο πρωθυπουργός ας αφήσει την θεωρία και τα ευχολόγια και ας περάσει στις πράξεις με την προκλητική Τουρκία», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε σημερινή του δήλωση.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος προτείνει «μπλοκάρισμα όλων των ευρωπαϊκών αποφάσεων με οφέλη για την Τουρκία: Τελωνειακή ένωση, ευρωπαϊκή άμυνα και συμμαχίες με ευρωπαϊκές χώρες, για να σταματήσει να δίνει χρήματα η Ευρώπη στην φασιστική Τουρκία».

 

18:13 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ: «Απαράδεκτη και καταδικαστέα η συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ – Αμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών»

«Απαράδεκτη» και «απολύτως καταδικαστέα» χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) την συμπερ...
17:54 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Νίκος Πλακιάς: «Όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη ή στην αστυνομία κατατρέχουν πρώτα εκεί – Απίστευτο»

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Νίκος Πλακιάς το μεσημέρι της Τετάρτης, στην οποία «φωτογραφίζει» ...
17:15 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

ΥΠΕΞ για Τουρκία: «Η “Γαλάζια Πατρίδα” είναι ένα ανυπόστατο δόγμα – Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο»

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» που ετοιμάζει η Τουρκί...
16:20 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Καρυστιανού για την ανακοίνωση του κόμματος της: «Σας προσκαλώ να γίνουμε μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα ελπίδας»

Ανοιχτό κάλεσμα στην παρουσίαση του κόμματος της απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού μέσω βίντεο που ...
