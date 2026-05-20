Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό»

«Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό», τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας ότι «από τη μια ο πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσα από το Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος τις διαψεύδει».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «μέσα στον πανικό τους έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αυτοδιαψεύδονται μόνοι τους για τις εκλογές».

Αυτοδιαψεύδεται η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη για τις εκλογές!

Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μια ο πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσα από το Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος τις διαψεύδει. Μέσα στον πανικό τους έχουν φτάσει στο… pic.twitter.com/PjFgSaaUxr — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) May 20, 2026

«Η συγκάλυψη έχει γίνει τρόπος ζωής για τη ΝΔ»

«Η συγκάλυψη έχει γίνει τρόπος ζωής για τη ΝΔ. Η συγκάλυψη των εγκλημάτων της», δήλωσε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ αναφερόμενος στην κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε: «Σήμερα ο κ. Δεμίρης μίλησε για προσωπικά δεδομένα, υποβάθμισε την κατασκοπεία μίλησε για απόρρητα και όλα αυτά με κεντρική ιδέα το δικαίωμα της σιωπής, ώστε τελικά να μη μιλήσει για τους ενόχους των υποκλοπών και να τους καλύψει».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πρόσθεσε: «Έχουμε λοιπόν έναν Δεμίρη τρομαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του, και μιλώντας για την κατασκοπεία έκανε τον κακομοίρη».

«Η άτακτη υποχώρηση των patriot επιβεβαιώνει το πόσο επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση»

«Οι σωστοπλευρίτες της ιστορίας, οι πατριώτες Κολωνακίου χαβιαρίου, όταν τους λέγαμε ότι θα αποσύρουν τους patriot, μας έλεγαν όχι. Τώρα η άτακτη υποχώρηση επιβεβαιώνει το πόσο επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση, διότι όταν τοποθετήθηκαν οι patriot στην Κάρπαθο και το Διδυμότειχο πήγαν με εντολή Μητσοτάκη. Τώρα που αποσύρονται, η απόφαση είναι των στρατηγών», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Η επικίνδυνη κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη τα ρίχνει τώρα στους στρατηγούς για τους Patriot. Οι σωστοπλευρίτες της ιστορίας, οι πατριώτες Κολωνακίου χαβιαρίου, όταν τους λέγαμε ότι θα αποσύρουν τους Patriot, μας έλεγαν όχι.

Τώρα η άτακτη υποχώρηση επιβεβαιώνει το πόσο επικίνδυνη… pic.twitter.com/U8VKQlnaJq — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) May 20, 2026

«Ο πρωθυπουργός ας αφήσει τα ευχολόγια και ας περάσει στις πράξεις με την προκλητική Τουρκία»

«Ο πρωθυπουργός ας αφήσει την θεωρία και τα ευχολόγια και ας περάσει στις πράξεις με την προκλητική Τουρκία», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε σημερινή του δήλωση.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος προτείνει «μπλοκάρισμα όλων των ευρωπαϊκών αποφάσεων με οφέλη για την Τουρκία: Τελωνειακή ένωση, ευρωπαϊκή άμυνα και συμμαχίες με ευρωπαϊκές χώρες, για να σταματήσει να δίνει χρήματα η Ευρώπη στην φασιστική Τουρκία».