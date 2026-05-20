Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ: «Απαράδεκτη και καταδικαστέα η συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ – Αμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΥΠΕΞ, Υπουργείο Εξωτερικών
«Απαράδεκτη» και «απολύτως καταδικαστέα» χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) την συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας με εντολή του Υπ.Εξ. Γιώργου Γεραπετρίτη, ενώ ζητείται από τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών .

Αναλυτική η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών».

