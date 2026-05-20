Ζημιές σε γυμνάσια της Λάρισας – Σε νομικές διαδικασίες προχωρά ο Δήμος

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Βανδαλισμοί σχολείων στην Λάρισα
Ο Δήμος Λαρισαίων προχωρά σε νομικές διαδικασίες για τις φθορές που καταγράφηκαν σε σχολικές μονάδες της πόλης, μετά τα περιστατικά στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας και στο 4ο Γυμνάσιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, εκπαιδευτικοί και μαθητές του 3ου Γυμνασίου Λάρισας εντόπισαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Οι χώροι είχαν ξηλωμένους τοίχους, ενώ σκουπίδια και κατεστραμμένα θρανία είχαν φράξει την είσοδο του κτιρίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, την προηγούμενη Δευτέρα, το ίδιο σχολείο παρουσίασε νέες φθορές, καθώς άγνωστοι έσπασαν τζάμια. Το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς στο 4ο Γυμνάσιο άγνωστοι ξήλωσαν την περίφραξη.

Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών. Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά στην υποβολή μηνύσεων, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων και τους συλλόγους γονέων, κατά παντός υπευθύνου.

