Τραμπ: Έχουμε θέσει υπό τον έλεγχό μας το Ιράν – Δεν βιάζομαι για τη συμφωνία

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Φωτογραφία: Reuters
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κοινή Βάση Άντριους κοντά στην Ουάσινγκτον, υποστήριξε πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να επιβάλουν την κυριαρχία τους έναντι της Τεχεράνης.

Όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από τους ανταποκριτές εάν η επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με το Ιράν έχει καθυστερήσει περισσότερο από το αναμενόμενο, εκείνος επέλεξε να απαντήσει κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, άρχισε να απαριθμεί τη διάρκεια άλλων ιστορικών πολεμικών συγκρούσεων των ΗΠΑ, αναφερόμενος εκτενώς στις πολυετείς στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και το Βιετνάμ.


Υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες για τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι εδώ τρεις μήνες και το μεγαλύτερο μέρος αυτού του διαστήματος αποτελεί εκεχειρία».

«Δεν βιάζομαι»

Παρά τις προθεσμίες που ο ίδιος θέτει κατά καιρούς και τη νευρικότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως σκοπεύει να εξαντλήσει τα περιθώρια των διαβουλεύσεων, χωρίς όμως να δείχνει σημάδια πίεσης χρόνου.

«Θα δώσουμε σε αυτό μία ευκαιρία. Δεν βιάζομαι», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ «έχουν ουσιαστικά θέσει υπό τον έλεγχό τους» το Ιράν.

