Συναγερμός στη Βαλτική για τα drones: Η Φον ντερ Λάιεν «δείχνει» τη Ρωσία και προειδοποιεί με «ισχυρή απάντηση»

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε το πρωί της Τετάρτης η Λιθουανία, μετά τον εντοπισμό ενός drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας ερχόμενο από τη Λευκορωσία.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των μαχητικών του ΝΑΤΟ, το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου του Βίλνιους, καθώς και την εσπευσμένη μεταφορά μαθητών και της ίδιας της Πρωθυπουργού της χώρας σε καταφύγια.

Στα καταφύγια

Το υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, επιβεβαιώνοντας ότι ενεργοποιήθηκε αμέσως η αποστολή αεροπορικής αστυνόμευσης (air-policing) του ΝΑΤΟ στη Βαλτική.

Lithuania has issued an air alert in parts of the country after a suspected drone approaching from Belarus was detected near the border. NATO Baltic Air Policing has been activated. — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) May 20, 2026



Σε δήλωσή τους προς τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα LRT, οι στρατιωτικές αρχές πρόσθεσαν ότι το περιστατικό ήταν «παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες στη Λετονία και την Εσθονία».

Η παραβίαση πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Βίλνιους διέκοψε τη λειτουργία του, ενώ οι αρχές στον δήμο της περιοχής Ιγκναλίνα έδωσαν οδηγίες στα σχολεία να μεταφέρουν τα παιδιά σε καταφύγια.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, είχε προγραμματίσει να συνεδριάσει με την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας για να συζητήσει τις εισβολές drones, όμως εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε στο LRT ότι η ίδια μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ως απάντηση στον αεροπορικό συναγερμό.

Η αντίδραση της Φον ντερ Λάιεν

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Βρυξελλών, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στρέφει τα βέλη της κατά της Μόσχας και του Μινσκ.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα drones που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης», έγραψε στο X η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μια απειλή εναντίον ενός κράτους-μέλους αποτελεί απειλή εναντίον ολόκληρης της Ένωσής μας. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και ισχύ».

Russia’s public threats against our Baltic States are completely unacceptable. Let there be no doubt. A threat against one Member State is a threat against our entire Union. Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026



Την ίδια ώρα, με επιστολή τους που περιήλθε στην κατοχή του Politico, μια ομάδα 15 ευρωβουλευτών από τις χώρες της Βαλτικής, εκπροσωπώντας όλο το πολιτικό φάσμα, ζήτησαν την Τετάρτη από τη Φον ντερ Λάιεν και την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, να αναλάβουν άμεση δράση.

«Πρέπει να γίνει σαφές ότι κανένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν μπορεί να απειλείται», τόνισαν οι ευρωβουλευτές στην επιστολή τους, προσθέτοντας ότι οι Φον ντερ Λάιεν και Κάλας θα πρέπει «να απαιτήσουν από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως αυτές τις προκλητικές ενέργειες».

Το πολεμικό φόντο στη Βαλτική

Το νέο αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από παραβιάσεις του εναέριου χώρου στη Βαλτική τις τελευταίες εβδομάδες, ως απόρροια του εν εξελίξει ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Φινλανδία εξέδωσε αντίστοιχο συναγερμό όταν εντοπίστηκε drone να πετά πάνω από το Ελσίνκι, ενώ την Τρίτη, ένα μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την Εσθονία.

Η προέλευση του drone που αναστάτωσε τη Λιθουανία την Τετάρτη παραμένει ασαφής. Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά έκρυθμη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δύο ουκρανικά drones έπληξαν μια άδεια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Λετονία.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε βαθιά πολιτική κρίση, οδηγώντας την πρωθυπουργό Εβίκα Σιλίνια σε παραίτηση την περασμένη εβδομάδα.

Από την πλευρά του, το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι ρωσικές ηλεκτρονικές παρεμβολές είναι αυτές που αποπροσανατολίζουν τα δικά του drones, με αποτέλεσμα να παρεκκλίνουν της πορείας τους και να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.