Συναγερμός στη Βαλτική για τα drones: Η Φον ντερ Λάιεν «δείχνει» τη Ρωσία και προειδοποιεί με «ισχυρή απάντηση»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

ursula Ούρσουλα
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε το πρωί της Τετάρτης η Λιθουανία, μετά τον εντοπισμό ενός drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας ερχόμενο από τη Λευκορωσία.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των μαχητικών του ΝΑΤΟ, το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου του Βίλνιους, καθώς και την εσπευσμένη μεταφορά μαθητών και της ίδιας της Πρωθυπουργού της χώρας σε καταφύγια.

Στα καταφύγια

Το υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, επιβεβαιώνοντας ότι ενεργοποιήθηκε αμέσως η αποστολή αεροπορικής αστυνόμευσης (air-policing) του ΝΑΤΟ στη Βαλτική.


Σε δήλωσή τους προς τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα LRT, οι στρατιωτικές αρχές πρόσθεσαν ότι το περιστατικό ήταν «παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες στη Λετονία και την Εσθονία».

Η παραβίαση πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Βίλνιους διέκοψε τη λειτουργία του, ενώ οι αρχές στον δήμο της περιοχής Ιγκναλίνα έδωσαν οδηγίες στα σχολεία να μεταφέρουν τα παιδιά σε καταφύγια.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, είχε προγραμματίσει να συνεδριάσει με την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας για να συζητήσει τις εισβολές drones, όμως εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε στο LRT ότι η ίδια μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ως απάντηση στον αεροπορικό συναγερμό.

Η αντίδραση της Φον ντερ Λάιεν

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Βρυξελλών, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στρέφει τα βέλη της κατά της Μόσχας και του Μινσκ.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα drones που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης», έγραψε στο X η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μια απειλή εναντίον ενός κράτους-μέλους αποτελεί απειλή εναντίον ολόκληρης της Ένωσής μας. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και ισχύ».


Την ίδια ώρα, με επιστολή τους που περιήλθε στην κατοχή του Politico, μια ομάδα 15 ευρωβουλευτών από τις χώρες της Βαλτικής, εκπροσωπώντας όλο το πολιτικό φάσμα, ζήτησαν την Τετάρτη από τη Φον ντερ Λάιεν και την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, να αναλάβουν άμεση δράση.

«Πρέπει να γίνει σαφές ότι κανένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν μπορεί να απειλείται», τόνισαν οι ευρωβουλευτές στην επιστολή τους, προσθέτοντας ότι οι Φον ντερ Λάιεν και Κάλας θα πρέπει «να απαιτήσουν από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως αυτές τις προκλητικές ενέργειες».

Το πολεμικό φόντο στη Βαλτική

Το νέο αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από παραβιάσεις του εναέριου χώρου στη Βαλτική τις τελευταίες εβδομάδες, ως απόρροια του εν εξελίξει ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Φινλανδία εξέδωσε αντίστοιχο συναγερμό όταν εντοπίστηκε drone να πετά πάνω από το Ελσίνκι, ενώ την Τρίτη, ένα μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την Εσθονία.

Η προέλευση του drone που αναστάτωσε τη Λιθουανία την Τετάρτη παραμένει ασαφής. Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά έκρυθμη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δύο ουκρανικά drones έπληξαν μια άδεια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Λετονία.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε βαθιά πολιτική κρίση, οδηγώντας την πρωθυπουργό Εβίκα Σιλίνια σε παραίτηση την περασμένη εβδομάδα.

Από την πλευρά του, το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι ρωσικές ηλεκτρονικές παρεμβολές είναι αυτές που αποπροσανατολίζουν τα δικά του drones, με αποτέλεσμα να παρεκκλίνουν της πορείας τους και να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης»

Δεν κάνουν όλα τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα κακό στην υγεία – Ποια έχουν οφέλη;

Chios Kythira Pass 2026: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Τα 11 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τη χρήση ...

Έκτακτο επίδομα από 150 ευρώ ανά παιδί: Πότε θα καταβληθεί-Τι λέει η κυβέρνηση

Αστρονόμοι ανακάλυψαν νέους υποψήφιους πλανήτες τύπου «Τατουίν» που περιφέρονται γύρω από δύο ήλιους

Το Osaurus φέρνει τοπικά και cloud μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο Mac
περισσότερα
12:58 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Γυναίκα στο Λονγκ Άιλαντ δώρισε νεφρό σε πρώην δάσκαλό της που «δεν άντεχε» όταν ήταν παιδί

Μία 55χρονη γυναίκα από το Λονγκ Άιλαντ δώρισε το νεφρό της στον πρώην δάσκαλο Αγγλικών της, τ...
11:59 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά στην οριστικοποίηση εμπορικής συμφωνίας για αποφυγή νέων δασμών Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε ένα σημαντικό εμπόδιο για την οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνία...
11:53 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ουκρανία: Πώς η βόμβα «Vyrivniuvach» αλλάζει τα δεδομένα στον πόλεμο με τη Ρωσία

Η Ουκρανία παρουσίασε τη νέα εγχώρια κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα «Vyrivniuvach», η οποία, σ...
11:47 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι σοροί των δύο τελευταίων Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους σε κατάδυση

Οι δύο τελευταίες σοροί Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες ανασύρθηκαν σήμερα το πρωί, ανέφεραν πηγές ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν