Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Τούμπαρε αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ σήμερα το μεσημέρι, στο ύψος του Καρτερού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ανετράπη και δη στη μέση του δρόμου.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε ένα άτομο και το μετέφερε για την παροχή ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Δείτε βίντεο από το σημείο: