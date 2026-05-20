ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΠΑΣΟΚ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές.

«Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν. Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν. Και επαναλαμβάνουμε: Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή. Το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151. Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή» προσθέτει η Χαριλάου Τρικούπη.

Και συμπληρώνει: «Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας».

«Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πανελλήνιες 2026: 10 απλά μέτρα για καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και πνευματική απόδοση

Άσθμα: Το 9% των Ελλήνων πάσχει από βρογχικό άσθμα- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ: Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Έρχονται 9 νέοι κύκλοι κατάρτισης μελισσοκόμων

Windows 11: 4 εύκολα κόλπα για να επιταχύνετε το PC σας χωρίς επιπλέον λογισμικό

Αστρονόμοι ανακάλυψαν νέους υποψήφιους πλανήτες τύπου «Τατουίν» που περιφέρονται γύρω από δύο ήλιους
περισσότερα
17:15 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

ΥΠΕΞ για Τουρκία: «Η “Γαλάζια Πατρίδα” είναι ένα ανυπόστατο δόγμα – Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο»

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» που ετοιμάζει η Τουρκί...
16:20 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Καρυστιανού για την ανακοίνωση του κόμματος της: «Σας προσκαλώ να γίνουμε μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα ελπίδας»

Ανοιχτό κάλεσμα στην παρουσίαση του κόμματος της απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού μέσω βίντεο που ...
15:43 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Οργή Κακλαμάνη για την διαρροή της συνομιλίας Ανδρουλάκη-Δεμίρη: «Είναι κοινοβουλευτική εκτροπή» – Θα διατάξει έρευνα

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τις διαρροές ...
15:15 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του ΠΑΣΟΚ – Ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλε...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν