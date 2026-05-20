ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό»

«Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές.

«Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν. Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν. Και επαναλαμβάνουμε: Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή. Το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151. Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή» προσθέτει η Χαριλάου Τρικούπη.

Και συμπληρώνει: «Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας».

«Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.