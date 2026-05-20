Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας θα μας σώσει από τον Μητσοτάκη – Τι είπε για την Μαρία Καρυστιανού

Στο νομοσχέδιο της Τουρκίας για την «Γαλάζια Πατρίδα», τις δημοσκοπήσεις και το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του ΚΤΕ Μετανάστευσης, Νάντια Γιαννακοπούλου, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Tι είπε για την Τουρκία

«Βεβαίως και μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως, δεν είναι ότι δεν έχουμε δει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα στο παρελθόν. Αντιθέτως, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει άρα προφανώς πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε και να θέτουμε διαρκώς υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή την ανησυχία» τόνισε ερωτηθείσα για το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» και αυτή η ένταση ενδέχεται να οδηγήσει στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

«Το να κάνουν νόμο τη Γαλάζια Πατρίδα και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν από τη δική τους τη μεριά τετελεσμένα, νομοθετώντας τη Γαλάζια Πατρίδα, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη, κάτι το οποίο σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς. Καταλαβαίνουμε όλοι τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Για παράδειγμα η τουρκική ακτοφυλακή μπορεί να δημιουργεί προβλήματα, επεισόδια και αντιδράσεις λέγοντας πλέον ότι εμείς λειτουργούμε με βάση τον νόμο μας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί σε καμία απολύτως περίπτωση» ανέφερε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Πρέπει να υπάρξει αντίδραση από την Ευρώπη και ενημέρωση της Βουλής»

Ερωτηθείσα εάν αντιδρά σωστά κατά τη γνώμη της η Ελλάδα μέχρι στιγμής, και τι θα έκανε διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ εάν ήταν κυβέρνηση, είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ενημέρωση και αντίδραση στους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άσκηση πίεσης, να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση και βεβαίως εμείς ζητούμε να υπάρξει και επίσημη ενημέρωση στην Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν για άλλα σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και στην Αρμόδια Επιτροπή που κινείται και με εχεμύθεια και κεκλεισμένων των θυρών.

Αυτό που γίνεται είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει και σοβαρή τοποθέτηση και ενημέρωση των κομμάτων και επειδή εμείς, ειδικά στα εθνικά θέματα, δεν παίζουμε, να υπάρξει μια ενιαία και ισχυρή φωνή και προς την Ευρώπη και προς τους συμμάχους μας, προκειμένου να ασκηθεί και ευρωπαϊκή πίεση και να υπάρξουν τουλάχιστον σαφείς προειδοποιήσεις, και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρξει, προς την Τουρκία από την Ευρώπη συνολικά, όχι απλά από εμάς».

Τι είπε για την υπόθεση των υποκλοπών

Αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών, έκανε λόγο για ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος Δικαίου. «Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κ. Ντίλιαν, που είναι υπόδικος, όμως και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα που πρέπει να ερευνηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα θέματα και γι’ αυτό εμείς ζητούμε να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και τα νέα ερωτήματα, τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα και αυτή η εκκρεμότητα είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να υπάρξει η ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης γιατί αποτελεί τον επικεφαλής της ΕΥΠ και δεν εφαρμόζουμε εδώ και ένα χρόνο αυτό το οποίο επιτάσσει η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου».

Το σχόλιο για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Kontra, που αναφέρει ότι οι τελευταίες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι 3 μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε εάν υπάρχει ανησυχία για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς και εάν θεωρεί πως θα επηρεαστεί το ΠΑΣΟΚ από το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναφερόμενη αρχικά στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, υπογράμμισε: «Προφανώς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, όπως όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις ζυμώσεις, τις διεργασίες, το τι γίνεται στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά την κ. Καρυστιανού, νομίζω ότι το πολιτικό προφίλ που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής είναι πολύ περίεργο, υπό την έννοια ότι υπήρχαν θέσεις το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έως και ακραία δεξιές.

Επίσης, σαν κόμμα, δίνει την αίσθηση και την εντύπωση, ότι αν μη τι άλλο έχει πολύ στενές επαφές και σχέσεις με τη Ρωσία, τη ρωσική κυβέρνηση; Δεν ξέρω, αλλά αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθεί να αλιεύσει κόσμο και να απευθυνθεί σε κόσμο κυρίως από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος και ολίγον από τα αριστερά. Αυτό πολιτικά το μεταφράζω ότι δείχνει και σημαίνει μια φοβερή πολιτική ανομοιογένεια, κάτι το οποίο σαν συγκολλητική πολιτική ουσία έχει τον αντισυστημισμό, τον οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να θέλει να εκφράσει η κ. Καρυστιανού. Να δούμε τα πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να δούμε το πρόγραμμά της και τις θέσεις της».

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Απαντώντας για το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, τόνισε: «Προφανώς κανείς δεν υποτιμά τον κ. Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία όμως είναι ακόμα πολύ νωπή στις μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Ο κόσμος ακόμα θυμάται πάρα πολύ καλά ότι τελικά άλλα έλεγε και άλλα έκανε, και ότι διέψευσε τις προσδοκίες τους.

Εγώ εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, έφυγε και πήγε στον κ. Τσίπρα μέσα στην κρίση και αυτή τη στιγμή εκφράζει μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη δυσαρέσκεια ακριβώς λόγω της διάψευσης όλων αυτών των προσδοκιών, από το ότι μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο μέχρι το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών».

Οι δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, που τον εμφανίζουν να διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση, υποστήριξε ότι θα πρέπει να τις δούμε, όταν γίνει η ανακοίνωση των κομμάτων. «Μέχρι τότε και αντιθεσμικό είναι και ο ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Αγοράς) ο ίδιος το έχει καταδικάσει και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι μέχρι τότε. Άρα να σχολιάσουμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των κομμάτων», είπε.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος θα μας σώσει από τον Μητσοτάκη και θα διώξει τον Μητσοτάκη και την διακυβέρνησή του, είναι αυτός ο οποίος είναι 5-0 από αυτόν» συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ παλεύει και μάλιστα πολύ δυνατά.

«Εγώ μέμφομαι το πώς μπορεί κάποιος – ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει χάσει τόσες φορές, ο οποίος το 32% του 2019 , το πήγε 17% και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέμφονται τον ίδιο τον κ. Τσίπρα ότι διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε εκεί πέρα – μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί και αυτό λέει ο κ. Τσίπρας, ότι θα δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο. Πώς αυτό μπορεί να το κάνει, ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά», επισήμανε.

Επίσης, υπογράμμισε, «ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες μετρήσεις βλέπουμε να είναι ή πέριξ του 25% στην πρόθεση ψήφου ή σε αρκετές μετρήσεις κάτω και απ’ το 25%».

«Ξέρετε, ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πολιτική δεν πηγαίνει γραμμικά, μπορεί να δούμε ραγδαίες αλλαγές. Υπάρχει μια υποβόσκουσα, πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για την διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του και ειλικρινά πιστεύω ότι με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμα του και τα στελέχη του, θα μπορέσει και θα αναδειχθεί πρώτο κόμμα, όπως το είπαμε στο συνέδριό μας και όπως το λέει ο Πρόεδρος μας» κατέληξε η κ. Γιαννακοπούλου.