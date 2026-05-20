Εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Προχωρούν σε πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου – «Το επίδομα ανεργίας αντί να επεκτείνεται, συρρικνώνεται»

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

επισιτισμός- τουρισμός
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στην «καρδιά» του καλοκαιριού και συγκεκριμένα στις 24 Ιουνίου 2026 προχωρούν οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό και Επισιτισμό μετά την απόφαση που έλαβε η Ολομέλεια της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του κλάδου (ΠΟΕΕΤ).

Οι εργαζόμενοι εδώ και καιρό υψώνουν «κραυγή αγωνίας» και θέτουν ζήτημα επιβίωσης για τους χειμερινούς μήνες που μένουν εκτός δουλειάς, καθώς δεν έχει γίνει το παραμικρό βήμα για την επιμήκυνση του επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ πέραν των 3 μηνών,  ενώ κάνουν λόγο και για «αφαίμαξη» των ήδη χαμηλών εισοδημάτων τους.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ, Γιώργος Χότζογλου μιλώντας στο enikos.gr, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι εποχικά εργαζόμενοι στον κλάδο και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ελήφθη η απόφαση για την 24ωρη απεργία.

«Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν επεκτείνει το επίδομα ανεργίας, αλλά το συρρικνώνει περαιτέρω» τονίζει ο κ. Χότζογλου και προσθέτει:

«Εργαζόμενοι γίνονται αποδέκτες εκκαθαριστικών σημειωμάτων από την εφορία ζητώντας τους να πληρώσουν ποσά που φτάνουν ακόμη και τα 700-800 ευρώ. Αυτό συμβαίνει γιατί οι διαδοχικές αυξήσεις που δόθηκαν μέσω των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κυρίως η αύξηση του ταμείου ανεργίας που είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού, έχει ως αποτέλεσμα ο μέσος μισθός (μαζί με το ταμείο ανεργίας) να υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο. Έτσι η εφορία παίρνει επί της ουσίας πίσω έναν μήνα από το επίδομα ανεργίας».

Άλλος ένας λόγος για την απεργία που αποφάσισε η ΠΟΕΕΤ είναι και η ανεξέλεγκτη κατάσταση με τους μετακλητούς εργαζόμενους από Τρίτες Χώρες. Σύμφωνα με τον κ. Χότζογλου, υπάρχει ένα «θολό τοπίο» γύρω από το καθεστώς εργασίας των συγκεκριμένων υπαλλήλων: δηλ. με τι συμβάσεις έρχονται, με τι μισθούς αμείβονται, τι ισχύει για τα ωράρια, τις υπερωρίες κλπ.

