Αιμίλιος Χειλάκης: «Ξέρω ανθρώπους που μισούσαν τον Άδωνι Γεωργιάδη και τους βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή» – Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδημοσιεύοντας αποσπάσματα της εκπομπής «Καλύτερα Αργά» του Action24, όπου ο γνωστός ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης, αναφέρθηκε σε εκείνον λέγοντας ότι «ξέρω ανθρώπους που μισούσαν τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά τον παρακάλεσαν να βοηθήσει τη μητέρα, τον πατέρα ή τη θεία τους. Και από όσα έμαθα, στάθηκε δίπλα τους σε δύσκολες στιγμές».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε για την αναφορά στο πρόσωπό του και τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και το επιτελείο του προσπαθούν καθημερινά να εξυπηρετούν πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή καθυστερήσεις στο σύστημα Υγείας.

«Πότε δεν έχω ρωτήσει ούτε τι ψηφίζουν, ούτε αν με συμπαθούν, καν μόνον τι χρειάζονται. Παρεμβαίνουμε ανθρώπινα και όχι πολιτικά ή κομματικά», σημείωσε.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηναΐδα Νέγκα για αυτή τους την αναφορά σε μένα χθες στο @action24tv. Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπο μας που ζητάει την βοήθεια μας επειδή κάπου το σύστημα Υγείας τον ταλαιπωρεί.

Πότε δεν έχω ρωτήσει ούτε τί ψηφίζουν, ούτε αν με συμπαθούν καν μόνον τί χρειάζονται. Παρεμβαίνουμε ανθρώπινα και όχι πολιτικά ή κομματικά.

Η μεγαλύτερή μας προσπάθεια όμως είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα Υγείας που ποτέ δεν θα χρειάζεται η παρέμβαση κανενός Υπουργού ή υπηρεσιακού και όλα θα λύνονται αυτόματα. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο ως προς αυτό, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί που αξίζει στους συμπολίτες μας. Θα τα καταφέρουμε.

 

 

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το μόνο ρουσφέτι που παραδέχομαι είναι για θέματα υγείας»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην Αθηναΐδα Νέγκα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα ρουσφέτια και για το αν έχει ζητήσει ποτέ προσωπική εξυπηρέτηση, ξεκαθάρισε ότι δεν συνηθίζει να ζητεί παρεμβάσεις, εκτός αν πρόκειται για σοβαρά θέματα υγείας.

«Το μόνο ρουσφέτι που παραδέχομαι είναι για θέματα υγείας. Όταν ένας δικός σου άνθρωπος περνά μια δύσκολη κατάσταση, κάνεις τα πάντα για να βοηθήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι γνωρίζει περιπτώσεις ανθρώπων που, παρά την αρνητική τους στάση απέναντι στον υπουργό Υγείας, απευθύνθηκαν σε εκείνον ζητώντας βοήθεια για συγγενικά τους πρόσωπα. «Ξέρω ανθρώπους που μισούσαν τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά τον παρακάλεσαν να βοηθήσει τη μητέρα, τον πατέρα ή τη θεία τους. Και από όσα έμαθα, στάθηκε δίπλα τους σε δύσκολες στιγμές», περιέγραψε.

Η παρουσιάστρια Αθηναΐς Νέγκα συμφώνησε με την τοποθέτηση του ηθοποιού, δηλώνοντας ότι και η ίδια έχει γνώση αντίστοιχων περιστατικών, επιβεβαιώνοντας την ανθρωπιστική διάσταση των παρεμβάσεων σε ζητήματα υγείας.

 

 

