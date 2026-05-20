Οργή στο Νταγκεστάν: Ρωσίδα τουρίστρια κλωτσούσε έγκυο γαϊδουρίτσα για να περπατήσει πιο γρήγορα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Νταγκεστάν περιστατικό κακοποίησης ζώου από τουρίστρια, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα social media.

Στο υλικό φαίνεται γυναίκα από τη Ρωσία να ιππεύει έγκυο γαϊδουρίτσα και να τη χτυπά επανειλημμένα με κλωτσιές στην κοιλιά προκειμένου να την αναγκάσει να κινηθεί πιο γρήγορα.

Η γυναίκα φαίνεται να κρατιέται από τον λαιμό του ζώου ενώ το κλωτσά πολλές φορές μπροστά σε άλλους ανθρώπους, αναφέρει το ουζμπέκικο Zamin.

Αντιδράσεις και για τη στάση άλλων τουριστών

Το περιστατικό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση επειδή αρκετοί από τους παρευρισκόμενους φέρονται να γέλασαν και να μην αντέδρασαν σοβαρά σε όσα συνέβαιναν.

Κάτοικοι της περιοχής καταδίκασαν έντονα τη συμπεριφορά, τονίζοντας ότι πρόκειται όχι μόνο για κακοποίηση ζώου αλλά και για πράξη αντίθετη «σε βασικές ανθρώπινες αξίες» και χαρακτήρισαν τη γυναίκα «κακοποιήτρια ζώων», αναφέρει το NEXTA.

Ζητούν έρευνα και αυστηρότερα μέτρα

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πολίτες έχουν ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές ζητώντας να διερευνηθεί το περιστατικό.

Παράλληλα, ζητούν αυστηρότερους κανόνες για τουρίστες και ξεναγούς ώστε να αποτρέπονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η σωστή μεταχείριση των ζώων αποτελεί νομική και κοινωνική υποχρέωση όλων.