Πολάκης: «Να αλλάξει άμεσα η απόφαση απομάκρυνσής μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ»

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ο Παύλος Πολάκης
Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, ανεβάζοντας τους τόνους στο εσωκομματικό πεδίο του κόμματος.

Με αφορμή την παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Πολάκης υποστήριξε πως οι πολιτικές εξελίξεις εντός του κόμματος καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση της απόφασης απομάκρυνσής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Είναι προφανές μετά την επιστολή – παραίτηση του Καλπάκη και τα όσα αναφέρει και με τα λόγια που τα περιγράφει, πως πρέπει να αλλάξει ΑΜΕΣΑ η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, μάλιστα, άφησε αιχμές για τις εσωκομματικές ισορροπίες, σημειώνοντας σε υστερόγραφό του: «Για το θέμα της συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ δεν χρειάζεται, εννοείται, να ξαναπώ κάτι».

