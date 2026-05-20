Καρυστιανού: «Οι πόρτες των γραφείων της προέδρου είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control» αναφέρει το επιτελείο του κόμματος

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση το επιτελείο του υπό ίδρυση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού παίρνει αποστάσεις από όλους όσοι εμφανίζονται δίπλα στην ίδια ή τους συνεργάτες της και τονίζει πως «οι πόρτες των γραφείων της Μαρίας Καρυστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του επιτελείου Καρυστιανού

«Εκ μέρους του υπό ίδρυση Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών ξεκαθαρίζουμε ότι όσοι πολίτες πλησιάζουν την Μαρία Καρυστιανού ή τη δικηγόρο και στενό συνεργάτη της Μαρία Γρατσία και φωτογραφίζονται μαζί τους, ούτε στελέχη, ούτε συνεργάτες, ούτε υποψήφιοι του υπό διαμόρφωση Κινήματος είναι απαραίτητα, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Κίνημα, τα στελέχη και η επικεφαλής του για το παρελθόν ή τους τυχόν υπολογισμούς οποιουδήποτε.

Οι πόρτες των γραφείων της Μαρίας Καρυστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν οποιουδήποτε φωτογραφιζόμενου. Αυτό ακριβώς συνέβη για πολλοστή φορά και κατά τη διαδικασία υπογραφής στην ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος, όταν πολίτες προσήλθαν ανταποκρινόμενοι σε ποικίλες προσκλήσεις ομάδων πολιτών και διαδικτυακών ομάδων.

Ακόμη κι αν είναι προφανές ότι θα μας πλησιάσουν πολλοί “φυτευτοί” και κακοπροαίρετοι, ακόμη κι αν μια φωτογραφία από μόνη της δεν σημαίνει οιαδήποτε ιδεολογική ή πολιτική ταύτιση, ακόμη κι αν είναι βέβαιο ότι θα στηθούν πολλές προβοκάτσιες τέτοιου είδους, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν σκοπεύουμε να μπούμε σε κάποια καραντίνα, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής, διαφανούς, δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου υπάρχουν απόδημοι και ομογενείς, με τη βοήθεια και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στο Διαδίκτυο.

Το Κίνημα των Πολιτών δεν διαθέτει τα κυβερνητικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες και τίποτε δεν θα το σταματήσει στην επιδίωξη των στόχων του, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μεταξύ άλλων στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου στο “Ολύμπιον” της Θεσσαλονίκης στις 18:30».

