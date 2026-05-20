Μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Σούμι, 8 νεκροί και 52 τραυματίες

Νέα μεγάλη επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας τη νύχτα της 20ής Μαΐου, με επιδρομές σε πολλές περιοχές της χώρας που άφησαν πίσω τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 52 τραυματίες, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 154 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο. Από αυτά, 131 drones καταρρίφθηκαν, ωστόσο καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα από τον πύραυλο και 23 drones σε 20 διαφορετικά σημεία.

🇷🇺🇺🇦 A Russian strike caused part of a multi-storey residential building to collapse in the city of Konotop in Ukraine’s Sumy region on May 20, leaving several people injured, local authorities said. According to Russian-language outlet ASTRA, Konotop Mayor Artem Semenikhin said… pic.twitter.com/Tsub67NFED — Caliber English (@CaliberEnglish) May 20, 2026

Κατέρρευσαν τρεις όροφοι πολυκατοικίας στην Κονοτόπ

Στην πόλη Κονοτόπ της περιφέρειας Σούμι, ρωσικό πλήγμα χτύπησε πολυώροφο κτίριο κατοικιών.

Ο δήμαρχος Άρτεμ Σεμενίχιν έκανε λόγο για «μαζική επίθεση», λέγοντας ότι κατέρρευσαν τρεις όροφοι της πολυκατοικίας.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ.

Διασώστες ανέσυραν αρκετούς ανθρώπους από τα συντρίμμια, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν μέχρι το πρωί.

Ο δήμαρχος ανέφερε ακόμη ότι λόγω έλλειψης ασθενοφόρων, τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με ιδιωτικά οχήματα.

Καταστροφές σε σπίτια, μουσείο και υποδομές

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, διαμερίσματα και διοικητικά κτίρια στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μουσείο της πόλης καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, τη Σούμι, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος.

Σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Σούμι, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν.

Νεκροί και τραυματίες σε Ντνίπρο, Χάρκοβο και Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη τροφίμων και ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Πέντε άτομα νοσηλεύονται.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, μία 75χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Συνολικά επλήγησαν 22 οικισμοί.

Στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν επτά άτομα, μεταξύ τους τρία παιδιά. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν ολόκληρη οικογένεια: άνδρας, γυναίκα και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 2 και 12 ετών.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι μόνο στη Ζαπορίζια πραγματοποιήθηκαν 909 ρωσικά πλήγματα σε 42 οικισμούς.

Επιθέσεις και σε Ντονέτσκ, Τσερνίχιβ και Οδησσό

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, κυρίως στις πόλεις Κραματόρσκ και Ντρούζκιβκα.

Καταστράφηκαν τουλάχιστον 24 σπίτια και έξι πολυκατοικίες, καθώς και καταστήματα, αποθήκες και πολιτικές υποδομές.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, ενώ ρωσικό πλήγμα κατέστρεψε τουριστικό συγκρότημα και πολιτικό όχημα.

Στην Οδησσό επλήγησαν κατοικίες και οχήματα, με μονοώροφο κτίριο να καταστρέφεται ολοσχερώς. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Συνεχίζονται οι νυχτερινές επιδρομές

Η Ρωσία συνεχίζει σχεδόν καθημερινά τις νυχτερινές επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ουκρανικών πόλεων και υποδομών, στοχεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταφορές και κατοικημένες περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου, αναφέρει το The Kyiv Independent.