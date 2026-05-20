Μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Σούμι, 8 νεκροί και 52 τραυματίες

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Τα φλεγόμενα συντρίμμια πολυκατοικίας μετά από ρωσική επίθεση με drone στην Κονοτόπ της περιφέρειας Σούμι, τη νύχτα της 20ής Μαΐου. Φωτογραφία: Άρτεμ Σεμενίχιν / Telegram
Νέα μεγάλη επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας τη νύχτα της 20ής Μαΐου, με επιδρομές σε πολλές περιοχές της χώρας που άφησαν πίσω τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 52 τραυματίες, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 154 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο. Από αυτά, 131 drones καταρρίφθηκαν, ωστόσο καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα από τον πύραυλο και 23 drones σε 20 διαφορετικά σημεία.

Κατέρρευσαν τρεις όροφοι πολυκατοικίας στην Κονοτόπ

Στην πόλη Κονοτόπ της περιφέρειας Σούμι, ρωσικό πλήγμα χτύπησε πολυώροφο κτίριο κατοικιών.

Ο δήμαρχος Άρτεμ Σεμενίχιν έκανε λόγο για «μαζική επίθεση», λέγοντας ότι κατέρρευσαν τρεις όροφοι της πολυκατοικίας.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ.

Διασώστες ανέσυραν αρκετούς ανθρώπους από τα συντρίμμια, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν μέχρι το πρωί.

Ο δήμαρχος ανέφερε ακόμη ότι λόγω έλλειψης ασθενοφόρων, τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με ιδιωτικά οχήματα.

Κατεστραμμένο κτίριο κατοικιών στην Κονοτόπ της περιφέρειας Σούμι μετά από ρωσική επίθεση.Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας
Καταστροφές σε σπίτια, μουσείο και υποδομές

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, διαμερίσματα και διοικητικά κτίρια στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μουσείο της πόλης καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, τη Σούμι, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος.

Σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Σούμι, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν.

Φωτιά καίει αποθήκη τροφίμων στην πόλη Ντνίπρο στις 20 Μαΐου 2026, μετά από ρωσικό πλήγμα.Φωτογραφία: Στρατιωτική Διοίκηση της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ / Telegram
Νεκροί και τραυματίες σε Ντνίπρο, Χάρκοβο και Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη τροφίμων και ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Πέντε άτομα νοσηλεύονται.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, μία 75χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Συνολικά επλήγησαν 22 οικισμοί.

Στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν επτά άτομα, μεταξύ τους τρία παιδιά. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν ολόκληρη οικογένεια: άνδρας, γυναίκα και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 2 και 12 ετών.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι μόνο στη Ζαπορίζια πραγματοποιήθηκαν 909 ρωσικά πλήγματα σε 42 οικισμούς.

Οι συνέπειες ρωσικού πλήγματος στην Οδησσό.Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας
Επιθέσεις και σε Ντονέτσκ, Τσερνίχιβ και Οδησσό

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, κυρίως στις πόλεις Κραματόρσκ και Ντρούζκιβκα.

Καταστράφηκαν τουλάχιστον 24 σπίτια και έξι πολυκατοικίες, καθώς και καταστήματα, αποθήκες και πολιτικές υποδομές.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, ενώ ρωσικό πλήγμα κατέστρεψε τουριστικό συγκρότημα και πολιτικό όχημα.

Στην Οδησσό επλήγησαν κατοικίες και οχήματα, με μονοώροφο κτίριο να καταστρέφεται ολοσχερώς. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Συνεχίζονται οι νυχτερινές επιδρομές

Η Ρωσία συνεχίζει σχεδόν καθημερινά τις νυχτερινές επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ουκρανικών πόλεων και υποδομών, στοχεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταφορές και κατοικημένες περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου, αναφέρει το The Kyiv Independent.

