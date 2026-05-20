Φλωρίδης: Το ΠΑΣΟΚ είναι σε αδιέξοδη πορεία – Δεν συμπεριφέρεται ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με προοπτική διακυβέρνησης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, είπε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά πως «το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι σε μια αδιέξοδη πορεία. Είναι σε μια πορεία η οποία δεν είναι συμβατή με τη φυσιογνωμία ενός κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης ή ενός κόμματος το οποίο κυβέρνησε για πάρα πολλά χρόνια την Ελλάδα. Οι συμπεριφορές του πάρα πολλές φορές που σύρεται πίσω από ακραίες στάσεις άλλων περιθωριακών κομμάτων το καθιστούν ένα κόμμα που δεν θέλει να ασκήσει τα καθήκοντά του ως κυβερνητικό κόμμα».

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, απάντησε ότι «δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Εγώ μένω στο κεντρικό πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν συμπεριφέρεται ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με προοπτική διακυβέρνησης. Λες ότι η κυβέρνηση δεν τα καταφέρνει, πες μου πως θα τα καταφέρεις καλύτερα εσύ για να σε εμπιστευτώ; Ένα κόμμα για να μπορέσει να έχει προοπτική χρειάζεται ηγεσία μεγάλη, πολιτική και προγραμματική πρόταση όταν αυτά λείπουν δεν πάνε τα πράγματα μακριά. Επίσης, δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει τη μισή αποδοχή από τους ψηφοφόρους που δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, χρειάζεται εγώ να πω κάτι;».

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Υπήρχε μια αμφιβολία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν με την διάταξη αυτή που ψηφίσαμε για να επισπεύδονται οι δικαστικές υποθέσεις των πολιτικών προσώπων αφαιρούσαμε ανακριτικές αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό ξεκαθαρίστηκε ότι δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Έκανα μια νομοτεχνική βελτίωση στην σχετική διάταξη για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και κατέθεσα ερμηνευτική δήλωση στη Βουλή δηλαδή ότι οι αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας όπως είναι στον ευρωπαϊκό κανονισμό και στην ελληνική νομοθεσία που έχει ενσωματώσει των ευρωπαϊκό κανονισμό παραμένουν ακέραιες, επομένως το θέμα αυτά λύθηκε» είπε αρχικά.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολίτης που να μην θέλει υποθέσεις των πολιτικών να έχουνε γρήγορη δικαστική εκκαθάριση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες να ξέρουν τι συμβαίνει με τους πολιτικούς στους οποίους έχουν αναθέσει την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Το δεύτερο είναι ότι το ποινικό μας σύστημα σε άλλες υποθέσεις έχει ειδικές προβλέψεις για παράδειγμα στα οικονομικά εγκλήματα ή στα εγκλήματα διαφθοράς, από όποιον κι αν τελούνται, εκεί υπάρχουν προθεσμίες έτσι ώστε οι υποθέσεις αυτές να εκκαθαρίζονται γρήγορα και να οδηγούνται στο δικαστήριο κατά συνέπεια δεν είναι καινούργιο αυτό που συμβαίνει με τους πολιτικούς τώρα όμως αυτό αφορά τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας δηλαδή σε σχέση με τους αντιπροσώπους του έθνους. Όσον αφορά το ζήτημα το τι γίνεται για τους πολίτες θέλω να πω ότι όλη η αλλαγή στο ποινικό σύστημα, με την αύξηση των δικαστών κατά πολύ με την ενσωμάτωση των Ειρηνοδικών αυτό σημαίνει ότι κι εκεί έχουμε μεγάλη επιτάχυνση. Για παράδειγμα στο Πρωτοδικείο της Αθήνας διαχωρίσαμε για πρώτη φορά το Πρωτοδικείο σε ποινικό και αστικό τμήμα άρα κι εκεί τα πράγματα προχωράνε γρήγορα. Όπως επίσης από τον Σεπτέμβριο, επειδή αυξήσαμε τις θέσεις των Εφετών, θα δημιουργήσουμε ξεχωριστό ποινικό τμήμα και στο Εφετείο της Αθήνας και στο Εφετείο της Θεσσαλονίκης έτσι ώστε οι εφέτες που θα ασχολούνται με τις ποινικές υποθέσεις να ασχολούνται μόνο με αυτές. Άρα η πρόνοια είναι συνολικά και για τους Έλληνες πολίτες» πρόσθεσε.

«Η αίτηση που κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να συνυπογράφουν και οι άλλοι, λέει ότι καλούμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τον ρωτήσουμε ζητήματα οργάνωσης της ελληνικής Δικαιοσύνης. Τους ήρθε τώρα να καλέσουν τον Εισαγγελέα, ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία σε ένα μήνα, να συζητήσουν προβλήματα της ελληνικής Δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας τους λέει ότι αυτό το οποίο επιχειρείται να κάνετε είναι ευθέως αντισυνταγματικό με την έννοια ότι είναι αδιανόητο μια ανεξάρτητη Αρχή όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων να καλεί την ανεξάρτητη δικαστική εξουσία να την ελέγξει. Δηλαδή έλα να μου πεις γιατί έβγαλες αυτή την απόφαση. Χθες βγάζει ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι η απόφαση του κ.Τζαβέλλα είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να δικαιολογήσει την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο δηλαδή οι άνθρωποι καρφώθηκαν μόνοι τους» περιέγραψε.

«Είπανε ότι αυτό που γράψαμε στην απόφαση για να σε καλέσουμε δήθεν να συζητήσουμε θέματα της ελληνικής Δικαιοσύνης τελικά δεν ήταν αυτό, ήταν να φωνάξουμε να μας δώσεις εξηγήσεις γιατί ως δικαστής πήρες αυτή την απόφαση. Φανερώθηκαν οι άνθρωποι ότι θέλανε να καλέσουν ανώτατο δικαστικό λειτουργό να τον ελέγξουν γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Καταλαβαίνετε για τι συνταγματική εκτροπή μιλάμε! Εδώ ακολουθήθηκε μια πονηριά η οποία έλεγε «έλα να συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης και τώρα καρφώνονται μόνοι τους που λένε δεν σε θέλαμε να συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης αλλά να σε ελέγξουμε γιατί πήρες αυτή την δικαστική απόφαση». Όταν η πρόσκληση αποκαλύπτεται ότι γίνεται για να τον ελέγξουν για δικαστική απόφαση που πήρε αυτό είναι εκτροπή κανονικότατη. Η άρνηση του Εισαγγελέα κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως τεκμηριωμένη γιατί πατάει σε προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του 2011» ανέφερε.