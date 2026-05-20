Γυναίκα στο Λονγκ Άιλαντ δώρισε νεφρό σε πρώην δάσκαλό της που «δεν άντεχε» όταν ήταν παιδί

Μία 55χρονη γυναίκα από το Λονγκ Άιλαντ δώρισε το νεφρό της στον πρώην δάσκαλο Αγγλικών της, τον οποίο, όπως παραδέχθηκε, «δεν μπορούσε να αντέξει» όταν ήταν μαθήτριά του στην πέμπτη τάξη.

Η Μοντάνα Μίλερ αποφάσισε να βοηθήσει τον 74χρονο Μίτσελ Γκρόσκι αφού είδε ανάρτησή του στο Facebook το περασμένο καλοκαίρι, όπου αποκάλυπτε ότι βρισκόταν στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και αναζητούσε απεγνωσμένα έναν δότη που θα του χάριζε «το δώρο της ζωής».

Όπως ανέφερε η Boston Globe, η Μίλερ ενοχλήθηκε βλέποντας κόσμο να απαντά μόνο με «σκέψεις και προσευχές» χωρίς ουσιαστική βοήθεια και αποφάσισε να κάνει εξετάσεις για να δει αν μπορούσε να γίνει δότρια.

Παρά το γεγονός ότι είχαν διαφορετικές ομάδες αίματος, οι γιατροί διαπίστωσαν τον Δεκέμβριο ότι ήταν συμβατοί.

«Δεν τον άντεχα καθόλου»

Η Μίλερ θυμήθηκε ότι ως 10χρονη μαθήτρια στο σχολείο Bromfield στη Μασαχουσέτη το 1980 συγκρουόταν συνεχώς με τον Γκρόσκι, επειδή θεωρούσε τις εργασίες του υπερβολικά εύκολες.

«Πραγματικά δεν μπορούσα να τον αντέξω», δήλωσε.

«Ήταν μια μάχη μυαλών και θέλησης».

Η ίδια ακολούθησε αργότερα καριέρα καλλιτέχνιδας τραπεζίου και απέκτησε διδακτορικό στη λαογραφία και τη μυθολογία από το UCLA.

Από αντίπαλοι έγιναν φίλοι

Οι δυο τους επανασυνδέθηκαν μέσω Facebook το 2012 και σταδιακά ανέπτυξαν φιλική σχέση και αμοιβαίο σεβασμό.

Ο Γκρόσκι χαρακτήρισε τη Μίλερ «την πιο ευφυή και δημιουργική μαθήτρια» που είχε ποτέ, ενώ εκείνη είπε πως η περηφάνια που νιώθει ο πρώην δάσκαλός της για όσα έχει καταφέρει υπήρξε «βαθιά θεραπευτική» για την ίδια.

Η μεταμόσχευση έγινε τον Απρίλιο

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου στο UMass Memorial Medical Center, όπου οι δύο τους βρίσκονταν σε διπλανές χειρουργικές αίθουσες.

Οι γιατροί μετέφεραν με επιτυχία το δεξί νεφρό της Μίλερ στον πρώην διευθυντή σχολείου από το Άθολ της Μασαχουσέτης.

Η ίδια ανέφερε πως, παρότι η ανάρρωση είναι επώδυνη, αισθάνεται ότι «αξίζει απόλυτα».

«Ο πόνος που περνάω τώρα είναι κάτι που μπορώ να αντέξω. Σχεδόν νιώθω ότι είναι προνόμιο», είπε.

Σε ανάρτησή της στο Facebook έγραψε ότι τόσο εκείνη όσο και ο Γκρόσκι βρίσκονται «επώδυνα αλλά θετικά στον δρόμο της ανάρρωσης».



«Είναι πραγματικά σπουδαία»

Ο Γκρόσκι, που αναρρώνει πλέον στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του, δήλωσε ότι παραμένει «έκπληκτος και σχεδόν αμήχανος» από την απόφαση της πρώην μαθήτριάς του να του σώσει τη ζωή.

«Η λέξη “φοβερός” χρησιμοποιείται πια για τα πάντα», είπε.

«Αλλά πραγματικά φοβερό είναι όταν βλέπεις το Γκραν Κάνιον ή φωτογραφίες της Σελήνης. Εκείνη είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που πλησιάζουν πραγματικά αυτή τη λέξη, με την αληθινή της έννοια».