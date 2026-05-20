Πειραιάς: Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 45 ευρώ αντί για 20 για τη διαδρομή Μοναστηράκι – Πειραιάς

Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται 40χρονος οδηγός ταξί που εισέπραξε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες, χωρίς να έχει θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο.

Συγκεκριμένα ο επαγγελματίας οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή του Πειραιά από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιβάτες οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί από την Πλατεία Μοναστηρακίου και δεν είχε θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο ενώ για αυτή τη διαδρομή εισέπραξε το χρηματικό ποσό των –45- ευρώ αντί του προβλεπόμενου ποσού των -20- ευρώ.

Η σύλληψή του έγινε χθες το απόγευμα (19/5/2026) στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α./Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.