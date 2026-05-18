Παύλος Πολάκης: «Ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα»

«Το “ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης”, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης, στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή για την επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Η αντίδραση αυτή του κ. Πολάκη ήταν μια έμμεση απάντηση στην επιστολή -που ανακοινώθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα στην Ολομέλεια- του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι έχει τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.