ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων πολιτών στον στολίσκο για τη Γάζα

Σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές έχει προχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και «βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή».

Υπενθυμίζεται, ότι το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό πραγματοποίησε επιχείρηση για την αναχαίτιση και την κατάσχεση σκαφών που συμμετέχουν στον διεθνή στόλο «Global Sumud Flotilla», σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς ο στόλος επιχειρούσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.