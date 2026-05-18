ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων πολιτών στον στολίσκο για τη Γάζα

Enikos Newsroom

Πολιτική

ΥΠΕΞ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές έχει προχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και «βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή».

Υπενθυμίζεται, ότι το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό πραγματοποίησε επιχείρηση για την αναχαίτιση και την κατάσχεση σκαφών που συμμετέχουν στον διεθνή στόλο «Global Sumud Flotilla», σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς ο στόλος επιχειρούσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει ο γάμος σας; Ποιο το Νο1 σημάδι στο κρεβάτι που μπορεί να το αποκαλύπτει

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» για την εξαγορά της «Κρητικός» από την «Μασούτης» – Ποιες είναι οι δεσμεύσεις

Πρόγραμμα «e-Astypalea»: Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις για επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων

Η ανανεωμένη Siri θα προσφέρει αυτόματη διαγραφή των συνομιλιών

Συμβουλές για το LinkedIn: Τρόποι για να ξεχωρίσει το προφίλ σας
περισσότερα
20:30 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Γεραπετρίτης: «Σε σημαντικό σταυροδρόμι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις – Η “Γαλάζια Πατρίδα” δεν έχει έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε με έμφαση τη στρατηγική των «ήρεμων ...
20:18 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Live η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ

Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δημοσιογράφ...
18:32 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ελένη Αυλωνίτου – «Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα»

Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος, Ελένη Αυλωνίτου...
17:20 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κυριάκος Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να πάει τώρα σε εκλογές

Την άποψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να προκηρύξει εκλογές, εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε δήλ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν