ΥΠΕΞ: Στο λιμάνι του Ασντόντ μεταφέρονται οι Έλληνες του «Global Sumud Flotilla» – «Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Πολιτική

Ισραήλ στολίσκος Global Sumud Γάζα
Φωτογραφία αρχείου: Reuters
Οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla» αναμένεται να αφιχθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, σύμφωνα με ενημέρωση των ισραηλινών Αρχών, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Όπως εξήγησε, μετά την άφιξή τους θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των επιβαινόντων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η πρέσβης της Ελλάδας θα παράσχει προξενική συνδρομή

Η κ. Ζωχιού ανέφερε ότι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ αναμένεται πιθανότατα αύριο το πρωί να μεταβεί στον χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να προσφέρει την απαραίτητη προξενική συνδρομή.

Παράλληλα, θα μεριμνήσει ώστε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα οι διαδικασίες για τον ασφαλή επαναπατρισμό τους.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών», τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου.

Πρόσθεσε επίσης ότι το ΥΠΕΞ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με συγγενείς και οικείους των επιβαινόντων για την άμεση ενημέρωσή τους.

«Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», επεσήμανε.

 

