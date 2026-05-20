Σάλος στη Βρετανία με το ριάλιτι «Married at First Sight UK»: Καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Κατερίνα Χαμαλέλη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Φωτογραφία: Samantha Gades/unsplash
Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την προστασία συμμετεχόντων σε reality shows στη Βρετανία προκαλούν οι καταγγελίες τριών γυναικών που συμμετείχαν στο «Married at First Sight UK», οι οποίες μίλησαν για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, με το βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού να δηλώνει ότι οι καταγγελίες «πρέπει να διερευνηθούν», ενώ αυξάνονται οι πιέσεις προς τη ρυθμιστική αρχή Ofcom να εξετάσει εκ νέου τους κανόνες προστασίας στα reality προγράμματα.

Το Channel 4 αλλά και η εταιρεία παραγωγής CPL βρίσκονται πλέον υπό έντονη πίεση, καθώς εγείρονται ερωτήματα όχι μόνο για τα μέτρα προστασίας των συμμετεχόντων αλλά και για το μέλλον της ίδιας της εκπομπής.

Τι γνώριζαν οι παραγωγοί και πότε;

Σύμφωνα με τις γυναίκες που κατήγγειλαν περιστατικά, ορισμένες αναφορές είχαν γίνει ήδη κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τα γυρίσματα, ωστόσο τα επεισόδια συνέχισαν να προβάλλονται κανονικά, αναφέρει το BBC.

Το Channel 4 απάντησε ότι όταν προέκυπταν ανησυχίες για την ευημερία των συμμετεχόντων, «λαμβάνονταν άμεσα και κατάλληλα μέτρα βάσει των πληροφοριών που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για μία καταγγελία βιασμού μόνο μετά την προβολή της σειράς και ότι «είναι άδικο να κρίνεται για αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς να υπάρχει τότε αυτή η γνώση».

Άλλαξε το format και αυξήθηκαν οι κίνδυνοι;

Το 2021 το «Married at First Sight UK» άλλαξε σημαντικά μορφή, υιοθετώντας δείπνα, περισσότερη κοινωνικοποίηση και κατανάλωση αλκοόλ, απομακρυνόμενο από το αρχικό πιο «ντοκιμαντερίστικο» μοντέλο.

Επικριτές της εκπομπής υποστηρίζουν ότι το ίδιο το concept, στο οποίο άγνωστοι άνθρωποι παντρεύονται και καλούνται να ζήσουν μαζί αμέσως, δημιουργεί εγγενείς κινδύνους.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και ΜΜΕ της Βουλής, Καρολάιν Ντίνενεϊτζ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όταν άνθρωποι καλούνται «να μοιραστούν κρεβάτι και ζωή αμέσως μετά τη γνωριμία τους, μοιάζει σχεδόν με ατύχημα που περίμενε να συμβεί».

Φωτογραφία: PA
Καρολάιν Ντίνενεϊτζ
Φωτογραφία: PA

«Οι διαδικασίες προστασίας δεν οδήγησαν σε ουσιαστική δράση»

Η εταιρεία παραγωγής CPL επιμένει ότι εφαρμόζει «πρότυπα υψηλού επιπέδου» για την προστασία συμμετεχόντων, ενώ το Channel 4 αναφέρει ότι υπήρχαν ψυχολογική υποστήριξη, καθημερινοί έλεγχοι και έλεγχοι ιστορικού.

Ωστόσο, πρώην συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι οι μηχανισμοί αυτοί απέτυχαν. Η πρώην υπουργός αρμόδια για θέματα προστασίας, Τζες Φίλιπς, δήλωσε ότι το πρόγραμμα δεν είναι απλώς «επικίνδυνο», αλλά ότι «η ελεύθερη βούληση και η συναίνεση γίνονται δύσκολο να διασφαλιστούν όταν υπάρχουν συμβόλαια, προσδοκίες, ντροπή και φόβος».

Πρόσθεσε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, «ακόμη και όταν ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες προστασίας, δεν υπήρξε ουσιαστική αντίδραση».

Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4, Πρίγια Ντόγκρα, αρνήθηκε να απαντήσει αν θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη από τις γυναίκες που προχώρησαν στις καταγγελίες, Φωτογραφία: BBC
Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4, Πρίγια Ντόγκρα, αρνήθηκε να απαντήσει αν θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη από τις γυναίκες που προχώρησαν στις καταγγελίες, Φωτογραφία: BBC

Πιέσεις προς τη νέα CEO του Channel 4

Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4, Πρίγια Ντόγκρα, δέχεται επίσης έντονη κριτική για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης. Το κανάλι είχε αρχικά χαρακτηρίσει τις καταγγελίες «εντελώς ατεκμηρίωτες», ενώ η Ντόγκρα εξέφρασε μόνο «συμπάθεια» προς τις γυναίκες που μίλησαν δημόσια.

Το γεγονός προκαλεί αμηχανία, καθώς το ίδιο το Channel 4 έχει στο παρελθόν πρωταγωνιστήσει σε αποκαλύψεις για σεξουαλικές κακοποιήσεις, όπως στο ντοκιμαντέρ για τον Ράσελ Μπραντ.

Αβέβαιο το μέλλον της εκπομπής

Η νέα σεζόν του «Married at First Sight UK» έχει ήδη γυριστεί και προγραμματίζεται να προβληθεί το φθινόπωρο. Ωστόσο, η πίεση αυξάνεται, ενώ βασικός χορηγός έχει ήδη «παγώσει» τη συνεργασία του με την εκπομπή.

Το Channel 4 απέσυρε προσωρινά το πρόγραμμα από την πλατφόρμα streaming του μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας του Panorama.

Παράλληλα, εγείρονται και οικονομικά ερωτήματα για το κανάλι, καθώς το «Married at First Sight UK» αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα formats του, προσελκύοντας νεανικό κοινό και αποφέροντας σημαντικά διαφημιστικά έσοδα σε μια περίοδο που η αγορά τηλεοπτικής διαφήμισης βρίσκεται σε κρίση.

 

